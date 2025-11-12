Así es el anuncio de la Loterías de Navidad 2025: todo cambió tras el adiós de la magia de 'El Calvo'

¿Quién enmarcaría un décimo premiado hace 30 años? La historia del anuncio de la Lotería de Navidad 2025.

Los anuncios de la Lotería de Navidad han cambiado de tono tras la magia del 'calvo'.

Compartir







Loterías y Apuestas del Estado ha estrenado este miércoles su tradicional campaña para El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que presenta como un cuento de Navidad, donde las cosas improbables suceden, con el lema '¿Quién enmarcaría un décimo premiado hace 30 años?'.

En la campaña de este año, los protagonistas, Vero y su pareja, encuentran en el Rastro de Madrid, por casualidad, un décimo de lotería de Navidad enmarcado, lo que llevará a la joven a tratar de averiguar para qué alguien hubiera hecho algo así y qué podría haber ocurrido para no cobrarlo.

De esta forma y tras el hallazgo, Vero iniciará una obsesiva investigación para descubrir que detrás del décimo premiado con un quinto premio había escrito un mensaje, algo mucho más importante que el premio en metálico.

PUEDE INTERESARTE Los loteros quieren subir el precio del décimo de Navidad cinco euros y subir el premio a 500.000 euros en 2026

Vero y su novio llegarán a casa del dueño del boleto, un anciano. Allí le conocerán a él, a su hija y a su nieto, quienes, al igual que la pareja, se darán cuenta de que el protagonista de la historia había enmarcado el décimo porque era el anuncio de que iba a convertirse en abuelo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Comedia, suspense, romance, ministerio y amor se mezclan en la campaña desarrollada por la agencia Proximity Madrid. Este año, la fase de preproducción ha reproducido El Rastro de Madrid, unas oficinas o una clase de yoga. El rodaje tuvo lugar en diferentes zonas de Madrid capital y alrededores.

La campaña se ha materializado en un anuncio para televisión, cuñas de radio, líneas gráficas en las cuatro lenguas oficiales del Estado --castellano, catalán, euskera y gallego, en todos los puntos de venta y también digital.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El coste asciende a 749.000 euros, un presupuesto inferior al del año pasado que superó los 800.000. Según ha explicado el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, es una buena relación "calidad-precio".

Sobre la campaña, Jesús Huerta ha destacado que este año los valores les han llevado "a crear una historia con forma de cuento de Navidad donde, como una gran metáfora impregnada de romanticismo y espíritu navideño, se resaltan a través de los sentimientos las cosas más importantes en la vida".

"Porque la Lotería de Navidad representa un sentimiento que se expresa a través de cada décimo que se comparte, de cada persona de la que nos acordamos cuando tenemos un décimo en nuestras manos", ha señalado.

Los tonos de los anuncios de Navidad desde el adiós de El Calvo de la Navidad

Desde que el 'calvo de la lotería' protagonizara ocho campañas de la Lotería de Navidad, han sido numerosos los anuncios que han puesto en el centro, no tanto la magia del personaje en sí sino por las historias cotidianas del día a día, convertidas casi en cuentos, que realzan valores inmateriales como la solidaridad o el amor por la familia y los más cercanos, analiza Belén Escudero en EFE.

El "calvo de la lotería", el actor Clive Arrindell, falleció hace un año, tal y como avanzó un lotero de San Pedro de Pinatar que ha repartido cinco gordos y que ha creado 'la ruta de la suerte' para visibilizarla desde el punto de vista científico y cultural.

El nombre de Arrindell, el hombre que soplaba la suerte y que convertía el anuncio en un pequeño acontecimiento televisivo, apareció proyectado entre los recordatorios de artistas desaparecidos el pasado año durante una gala en un teatro de Londres. Fue un gesto discreto, pero simbólico: una manera de cerrar una etapa que marcó la publicidad navideña en España.

Desde entonces, las campañas han tomado otro tono y han dejado atrás la magia literal para acercarse a lo humano. Proximity Madrid y las agencias que siguieron entendieron que ya no se trataba de vender ilusión, sino de reconocer la emoción en lo cotidiano.

Las historias actuales se mueven entre calles, bares y familias anónimas. Lo importante no es el número, sino las personas que lo comparten.

Es una evolución que ha hecho que esta lotería recupere el mayor de los sentidos, el de un ritual compartido, un recordatorio que seguimos necesitándonos unos a otros, aunque sea para creer que la suerte puede tocarnos.

Este año ha sido la historia de Vero y Max, y la de un décimo enmarcado, pero ¿se acuerdan de la de un padre y una hija que estaba agobiada con los preparativos navideños y se le había olvidado comprar un décimo?.

¿Y las historias de un pescador, un pastor y una extranjera del 2022?. ¿ Y la generosidad de los vecinos de un pequeño pueblo del valle de Baztán, o el anuncio que acompañó a la pandemia, y el vínculo entre Félix y su exnuera Pilar?. También recordarán al huraño Juan, y la campaña que dirigió Amenábar que emanaba una historia de amor entre una extraterrestre y un guía turístico.

¿Y la del 2014 del bar de Antonio?. Todo ello sin olvidar al entrañable Justino, el primer anuncio sin actores que se emitía un año después y que se adueñó de todos nosotros. Es un año tras año de anuncios con los que se intenta entrar en el corazoncito de cada uno de nosotros para vivir estas fechas con amor y a veces con nostalgia.

Los premios del Sorteo

El mayor, el Gordo, este año vuelve a repetir cifra, como también lo hace el precio del décimo, que sigue siendo de 20 euros. El primer premio repartirá 4.000.000 de euros a la serie, es decir 400.000 euros por décimo; el segundo, 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros por décimo, y el tercero, 500.000 euros a la serie, 50.000 por décimo.

Otros dos cuartos premios estarán dotados con 200.000 euros a la serie (20.000 el décimo), ocho quintos con 60.000 (6.000 por décimo) y 1.794 premios llevarán aparejados 1.000 euros a la serie, es decir 100 por décimo o lo que es lo mismo, la famosa pedrea, con la que se conformaran muchos españoles que llevan ya en su bolsillo uno de los décimos que este año llevan estampados una ilustración que reproduce la obra 'La Natividad de la Virgen' de Juan García de Miranda.