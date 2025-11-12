SOS ante el 'Black Friday': Empresas de reparto y restaurantes denuncian falta de personal

Las empresa de reparto llevan semanas buscando trabajadores para poder dar salida a todos los paquetes ante el 'Black Friday'.

Las familias con empleadas de hogar deberán evaluar los riesgos de su vivienda o habrá multas

Compartir







Sólo quedan dos semanas para el 'Black Friday', fecha en la que los ciudadanos realizan sus primeras compras navideñas disfrutando de diferentes descuentos, y muchos negocios están buscando personal extra para estos días. El problema: hay una clara falta de trabajadores en muchos sectores, como el de la distribución o la hostelería.

Una de las empresas de reparto que está sufriendo esta escasez de mano de obra es 'OnTime Galicia'. Desde este negocio aseguran que llevan semanas buscando trabajadores para poder dar salida a todos los paquetes. "El problema es que estamos todos buscando lo mismo y claro, no llegan los medios que tenemos. Entonces tenemos que hacer tareas extraordinarias", asegura Manuel Rodríguez, gerente del comercio.

PUEDE INTERESARTE El desafío de la vivienda en España: del hogar familiar al piso unipersonal

El problema es que estamos todos buscando lo mismo y claro, no llegan los medios que tenemos. Entonces tenemos que hacer tareas extraordinarias

Se prevén días de infarto en el comercio y las empresas de reparto. En la nave de 'OnTime Galicia', el trabajo se está incrementando hasta un 50% y, en muchos casos, reforzar plantilla es misión imposible. A pocos días del 'Black Friday', ocho de cada diez empresas del sector sufren esa falta de mano de obra y los empresarios optan por pagar horas extra a sus trabajadores.

"Ahora que vienen las Navidades tenemos que trabajar un poquito más. ¿Tenemos que venir un sábado? Pues venimos un sábado", señala el encargado de 'OnTime Galicia', Carlos Rúa.

PUEDE INTERESARTE Los 5 mejores planes para un fin de semana lluvioso con niños en Madrid

Falta de refuerzos en el sector de la hostelería

El sector de la hostelería es el tercero que cuenta con más empleados en España, pero el 80% de los restaurantes se quejan de la falta de personal.

Trabajas cuando la gente está disfrutando en los fines de semana. Lo complicado es encontrar a gente que quiera trabajar los findes o de noche

"Trabajas cuando la gente está disfrutando en los fines de semana. Lo complicado es encontrar a gente que quiera trabajar los findes o de noche", comenta María Golán, responsable del restaurante 'El Pantano'. Desde esas instalaciones, que tienen ya todo listo para atender comidas y cenas, reivindican la falta de refuerzos en los días más difíciles y señalados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Es muy complicado encontrar gente profesional, gente que cumpla, gente responsable... Es muy, muy, difícil

No todo el mundo está dispuesto a sacrificar sus horas libres por la restauración y el trabajo de cara al público. "Es muy complicado encontrar gente profesional, gente que cumpla, gente responsable... Es muy, muy, difícil", apena Miguel Muñiz, el gerente del restaurante 'ZEBU'.

El sector hostelero estima que quedarán alrededor de 30.000 puestos sin cubrir a nivel nacional en una Navidad que se espera que sea de alta ocupación.