La soltería: Un estilo de vida en expansión en España

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente hay 14,9 millones de solteros en España, lo supone el 36% de la población adulta

El desafío de la vivienda en España: del hogar familiar al piso unipersonal

Cada vez más personas en España celebran el Día del Soltero, una fecha que refleja un fenómeno social creciente: la soltería como una opción de vida válida y consciente. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente hay 14,9 millones de solteros en España, lo supone el 36% de la población adulta. En los últimos 20 años, la cifra de solteros se ha duplicado, mostrando una tendencia clara hacia la soltería como elección y no como una situación transitoria.

Ser soltero ya no es visto como una fase por la que se pasa antes de encontrar pareja. Cada vez más personas eligen vivir solas, buscando libertad personal y autonomía emocional. Para muchos, las ventajas son claras: no tener que rendir cuentas a nadie, gestionar el tiempo a su manera y vivir sin las complicaciones de una relación. “No tener que dar explicaciones a nadie y hacer lo que quieras con tu tiempo libre” es uno de los comentarios más comunes entre quienes disfrutan y defienden este estilo de vida.

Este cambio de mentalidad también se refleja en el turismo. Las agencias de viajes se han adaptado a este perfil, creando propuestas para solteros que buscan conocer nuevos lugares, pero sin la necesidad de estar en pareja. En regiones como Andalucía, con casi 4 millones de solteros, las actividades y viajes grupales dirigidos a este público están en auge.

El desafío económico del hogar monoparental

Sin embargo, la soltería también presenta retos económicos importantes. Vivir solo significa asumir todos los gastos del hogar: alquiler, hipoteca, comida, facturas.... De hecho, más de la mitad de los españoles que solicitan una hipoteca lo hacen como titulares únicos, lo que implica que todos los gastos recaen sobre una sola persona. Esto incrementa la presión económica, especialmente cuando los ingresos no son demasiado altos.

En el caso de los padres solteros, las dificultades aumentan. “Mis dos hijos los sigo teniendo igualmente y voy a pagar toda la parte de un solo sueldo. Económicamente no es viable estar soltero. Hay que buscar una pareja para compartir los gastos”, comenta un ciudadano que vive solo con sus hijos. Esta es la realidad de muchos hogares monoparentales: tener que hacer malabares con un solo sueldo para cubrir las necesidades de toda una familia.

A pesar de los desafíos económicos, ser soltero es una elección que cada vez más personas prefieren. La independencia y el control total sobre la vida personal son razones de peso para quienes eligen este camino. No tener que compartir decisiones con nadie, disfrutar del tiempo libre a su manera y no depender emocionalmente de una pareja son aspectos que muchos valoran por encima de las dificultades económicas.