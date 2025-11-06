El 'modus operandi' de los ultras para pegarse antes de los partidos: el último escenario, Vallecas

Raquel Duva Daniel Montero 06 NOV 2025 - 17:13h.

Daniel Montero, jefe de investigación de Noticias Cuatro, explica cómo quedan y cómo son estos grupos ultras.

Anoche Vallecas vivió una batalla campal entre los ultras del Rayo Vallecano y los radicales del Lech Poznan.

Anoche Vallecas vivió una batalla campal entre los ultras del Rayo Vallecano y los radicales del Lech Poznan. Los grupos ultras habían quedado para pegarse un día antes del partido. Concretamente a las 23:45 en el metro Buenos Aires, cerca del estadio. 150 polacos salen del metro. Les esperan 200 bukaneros, que las lanzan piedras y bengalas. Llega la policía y les disuelve. Debido al elevado número de involucrados y la violencia empleada, se requirieron los servicios de unidades antidisturbios, según ha informado la Policía.

Pero cuando la policía se va, la calle vuelve a convertirse en una batalla campal. Tras despejar la zona, los agentes localizaron a una persona tumbada en el suelo con una herida abierta en la cabeza, que fue trasladada por Samur al hospital Gregorio Marañón para darle unos puntos de sutura y recibir el alta médica.

Mientras el principal foco de disturbios ya había sido disuelto, en la calle del Teniente Muñoz Díaz cuatro jóvenes golpearon a una persona, pero al percatarse de la presencia policial huyeron del lugar, si bien uno de los agresores fue detenido. Las fuentes consultadas han informado de que se trata de un varón español perteneciente a los Bukaneros.

Así es el 'modus operandi' de las peleas entre ultras

El modus operandi esta vez entre los ultras de diferentes ideologías ha sido quedar para pegarse. No es la primera vez. Para hacerlo usan las redes ultras. Se ha convertido en una tradición desde hace tiempo entre los grupos ultras esto de mantener peleas regladas entre los distintos grupos.

En este caso era sin armas blancas, y con los bukaneros vestidos de negro y los ultras polacos de blanco, que es uno de sus colores tradicionales. Todo se graba y queda en las redes para después demostrar quien ha "corrido" a quien, es decir, quien ha hecho escapar al grupo contrario . Además de la rivalidad en el campo, estos grupos son de ideologías políticas totalmente opuestas.

Bukaneros es un grupo de extrema izquierda y los ultras de este equipo polaco son neofascistas. Abrazan la ideología nazi, son abiertamente homófobos y están además entre los grupos ultra más violentos de Europa. Y una de las tradiciones de estos grupos es mostrar su dominio y su capacidad de acción cuando su equipo sale de viaje a competiciones europeas, porque sus actos tienen una repercusión internacional.

El grupo polaco está investigado por traficar con droga desde España a Polonia

Este grupo ultra polaco tiene también investigaciones abiertas por traficar con droga desde España a Polonia. Les acusan de abrir plantaciones de marihuana en España, en concreto en la zona de Alicante, y de enviar después la cosecha a Polonia donde controlan parte del mercado negro de esta sustancia, algo que es habitual también en otros grupos ultra internacionales.

Los hoolingans, como explica Dani Montero, se dedican no solo a pegar palizas por encargo y también al tráfico de drogas.

El partido, que comienza a las nueve de la noche está considerado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. No es para menos porque se esperan 1.000 hinchas polacos, entre ellos unos 200 pertenecientes a 'Terror Machine'.

El Ayuntamiento advierte que "se va a reforzar" el dispositivo de seguridad para el Rayo Vallecano-Lech Poznan

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha asegurado este jueves que al Ayuntamiento le "consta que se va a reforzar el dispositivo" de seguridad para el partido de fútbol que esta noche enfrenta al Rayo Vallecano con el Lech Poznan polaco después de que a última hora del miércoles aficionados ultras de ambos equipos protagonizaran un enfrentamiento en las inmediaciones del Estadio de Vallecas.

"Nos consta que se va a reforzar ese dispositivo y, por lo tanto, nosotros estaremos a disposición de los incrementos tanto por parte de Policía Municipal como también de Samur-Protección Civil, que ya tiene previsto ese incremento", ha manifestado Sanz al término de la Junta de Gobierno de Madrid, donde además ha añadido que se ha celebrado una reunión para tratar el refuerzo del dispositivo de seguridad.

Sin embargo, la vicealcaldesa ha matizado que el trabajo del Ayuntamiento en estos casos se limita a "labores fundamentalmente de apoyo a la Policía Nacional" en lo que respecta a cortes de tráfico y las necesidades que se puedan producir en los entornos del estadio. "Esperemos que se diseñe un dispositivo adecuado", ha remachado.

Estas declaraciones se producen poco después de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, destacara el "importante despliegue" de seguridad, que contará con unos 400 efectivos que velarán por la seguridad en un encuentro catalogado como de Alto Riesgo por la Comisión Antiviolencia.