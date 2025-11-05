Los jóvenes, más sanos que nunca: fuman menos tabaco y cannabis y beben menos

Solo un 27,3% de los jóvenes ha probado el tabaco alguna vez

El consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de 14 a 18 años ha caído de forma generalizada en los dos últimos años. Alcohol, tabaco y cannabis (las drogas más consumidas por los adolescentes) registran sus niveles más bajos desde que hay registros, según la última Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes), elaborada a partir de 35.256 entrevistas.

El alcohol sigue siendo lo más consumido por los jóvenes, aunque desciende en todos los indicadores. La mitad de los adolescentes (51,8%) ha bebido en el último mes, la cifra más baja desde 1998.

También baja el porcentaje de quienes se han emborrachado (17,2%) o han practicado binge drinking, beber en atracón, (24,7%), ambos en mínimos históricos.

El inicio del consumo de alcohol, en torno a los 14 años, preocupante

Lo preocupante es que la edad de inicio se mantiene en torno a los 14 años. A esta edad, el 73,9% ha probado el alcohol alguna vez, dos puntos menos que en 2023. Pese a ello, sigue siendo más habitual entre las chicas, que lo asocian a la diversión o a gestionar estados de ánimo como la tristeza.

Los jóvenes fuman menos que nunca. Solo un 27,3% ha probado el tabaco alguna vez, seis puntos menos que hace dos años, y el consumo diario cae al 4,3%. La edad media de inicio ronda los 14 años, y casi la mitad ha intentado dejarlo en el último año. También se frena el uso de vapeadores: un 49,5% los ha probado alguna vez, cinco puntos menos que en 2023. Aunque un 27% los ha usado en el último mes, aumenta la percepción del riesgo, que alcanza el 57,3%. La mitad vapea sin nicotina, pero el resto mezcla con esta sustancia o incluso con cannabis.

El consumo de cannabis también retrocede: un 21% lo ha probado alguna vez, frente al 27% de hace dos años, con una edad media de inicio en 14,8 años. A la vez, crece la percepción del riesgo, que alcanza su valor m�ás alto desde que hay registros (94,1%), y los jóvenes ya lo consideran más peligroso que el tabaco.

Baja el consumo de drogas y somníferos

El estudio refleja también descensos en el consumo de hipnosedantes y otras drogas como cocaína, éxtasis o inhalantes, todas con prevalencias por debajo del 2%. Los tranquilizantes y somníferos bajan por primera vez desde 2014, aunque su uso sigue siendo más alto entre las chicas.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado los resultados con “un mensaje de optimismo”, al señalar que “los jóvenes españoles tienen los hábitos más saludables de los últimos 25 años”, aunque advierte de que el alcohol y el vapeo siguen siendo motivo de preocupación. Además, la delegada del Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda, ha recordado la necesidad de incorporar una perspectiva de género, ya que ellas consumen más drogas legales y ellos más ilegales.

Los datos obtenidos confirman que las nuevas generaciones están cambiando sus hábitos y construyendo un ocio más saludable y con menos drogas, aunque los expertos insisten en mantener las políticas de prevención y avanzar hacia una regulación del vapeo equiparada al tabaco convencional.