Tomar melatonina durante un año por insomnio puede generar un 90% más de probabilidades de tener insuficiencia cardíaca.

La toma de melatonina no es un tratamiento que se pueda dar al azar ni sin supervisión médica

La melatonina, uno de los suplementos más populares para conciliar el sueño, se encuentra en el punto de mira de la comunidad científica por no ser tan buena como se creía. Mientras sus ventas no dejan de aumentar, un nuevo estudio ha encendido las alarmas al relacionar su consumo prolongado con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca.

Hoy en día, la melatonina está por todas partes. “Entras a la farmacia y lo primero que ves es melatonina”, explica Carlos Egea Santaolalla, presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño y coordinador de la Alianza del Sueño. Pero su popularidad va más allá: “La gente la considera un tratamiento benigno”, añade, recordando que se puede comprar sin receta incluso “en el Carrefour”.

Sin embargo, los datos de este nuevo estudio apuntan a que no es tan inocua como se creía. Según Egea, “tomar melatonina durante un año en un contexto de insomnio puede generar un 90% más de probabilidades de tener insuficiencia cardíaca, ingresar y mayor riesgo de fallecer”.

El estudio, realizado con más de 130.000 personas, muestra que entre quienes tomaban melatonina, el riesgo de insuficiencia cardíaca pasó del 2,5% al 4,6%, un incremento muy significante.

Los resultados han sorprendido a los especialistas. “Nos llama la atención porque nunca se había conocido esta asociación con problemas cardiovasculares”, señala María Crespo, responsable de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Hasta ahora, muchos estudios sugerían que la melatonina podría tener efectos protectores sobre el corazón, pero esta nueva evidencia apunta en otra dirección.

Eso sí, los expertos insisten en que se trata de una asociación estadística, no de una relación directa. “No hay causa-efecto, tenemos que buscar si existe”, subraya Egea. En la misma línea, Crespo pide prudencia: “No tiene que saltar la alarma, pero hay que tener cautela”.

Pese a las incertidumbres, el hallazgo “va a generar una auténtica revolución”, según Egea, que advierte que la melatonina “no es un tratamiento que se pueda dar al azar”.

“No debería tomarse todos los días sin supervisión profesional”, insiste Crespo. Egea recuerda que su uso debe limitarse a tres casos concretos: personas mayores de 55 años que sufran insomnio crónico, ya que a partir de esa edad la producción natural de melatonina disminuye; niños con trastorno del espectro autista, para regular el sueño; y casos puntuales de jet lag. Y en todos ellos, siempre bajo receta médica.

Los especialistas piden más investigación, pero también más prudencia.