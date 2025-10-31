Dolores, la portera que guardó el Picasso desaparecido creyendo que era un paquete olvidado

El cuadro, que iba a participar en la exposición “Bodegón - La eternidad de lo inerte” en el CajaGranada Fundación, nunca salió del edificio madrileño

Investigan la desaparición de un Picasso: enigmas y teorías de su viaje de Madrid a Granada

Compartir







Dolores, la portera de un edificio de Chamartín, encontró un paquete envuelto en la verja del portal, creyendo que se trataba de un envío olvidado por algún vecino. Lo guardó en su casa como hace con otros paquetes que pasan por la portería. El “paquete” resultó ser la obra de Picasso, que había sido olvidado en el portal tras un traslado que acabó siendo un caso policial de primer nivel. ¿Qué había pasado con la obra en su traslado de Madrid a Granada?

Pues simplemente que el cuadro no se movió mucho del lugar donde lo tenía su dueño. Ese simple gesto normal de una portera, activó una operación policial para averiguar la desaparición del cuadro “Naturaleza muerta con guitarra", de Picasso; una obra valorada en 600.000 euros. Nadie se explicaba que con las medidas de seguridad de hoy en día un Picasso se extraviara al enviarlo a una exposición. Pero así fue. Pero no era un robo. Al menos no se cree, aunque la investigación sigue abierta.

PUEDE INTERESARTE Las vecinas de Fuenlabrada denuncian lo que da miedo en Halloween: el túnel del terror del precio de la vivienda

Crónica de la pérdida de un Picasso

El 25 de septiembre, la obra fue almacenada en Madrid junto a otras 56 piezas destinadas a la muestra de bodegones organizada por CajaGranada Fundación. El 3 de octubre, la empresa de transporte entregó las piezas al Centro Cultural en Granada. Los embalajes no estaban correctamente numerados y esto dificultó su recuento. El 6 de octubre, al desembalar los ejemplares, la obra de Picasso no estaba entre las piezas recibidas y la fundación presentó una denuncia a la Policía el día 10 de octubre.

Desde ese momento, Dolores y su marido se han visto envueltos en una investigación en la que han sido los principales sospechosos. El 22 de octubre, la policía se presentó en su domicilio para interrogarlos. Pensé que era entregar el paquete y ya, pero no, me empezaron a hacer preguntas y yo les contestaba lo que había pasado, la verdad". Dolores recuerda con angustia esos días. Nunca había vivido algo así.

PUEDE INTERESARTE Los secretos de la imagen histórica del fotógrafo Ángel Hidalgo: un lince blanco

El matrimonio asegura que en ningún momento han tenido la intención de apropiarse del cuadro. La policía creía que podría ser un robo internacional. Diez días después consiguieron localizar el cuadro. "Cogí el cuadro y me dijeron no lo toque no lo toque", dice ahora Dolores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Según las investigaciones, la obra nunca llegó a subir al camión de transporte y la desaparición se trata de un despiste logístico. Ahora la CajaGranada Fundación confía en que la obra pueda incorporarse a la exposición que estará disponible hasta el 11 de enero de 2026.

El cuadro de Picasso: 20 días en la portería y a metros de su propietario

A pocos metros de su propietario, envuelto y precintado, el cuadro de Picasso, desaparecido accidentalmente y ya recuperado, estuvo en la portería del inmueble madrileño durante los más de veinte días que pasaron desde que la portera y vecina del inmueble lo cogió en la verja de la finca pensando que era de algún residente.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Un extravío "accidental", aseguran a EFE fuentes del entorno del propietario que quieren dejar claro que, en ningún momento, el matrimonio que trabaja desde hace años en el servicio de portería de esta finca, con cinco portales y zonas comunes, situada en la avenida de Pío XII del distrito de Chamartín, tuvo intención alguna de quedarse con el paquete.

"Están muy disgustados porque se pueda pensar que ellos son sospechosos de algo porque son extranjeros y, no, al contrario, estamos muy agradecidos", resaltan a EFE las fuentes, que tildan de acierto que esta empleada recogiera en torno a las 14:30 horas de ese día de primeros de octubre el paquete cerca del pulsador de salida en la puerta que da acceso a la calle, sin saber ni que era un cuadro ni tampoco que se lo habían dejado unos transportistas.

"Pensó que era algún paquete que algún vecino se había dejado al entrar o salir del inmueble y se lo llevó a la portería, sin más", dice a EFE esta fuente cercana al propietario de 'Naturaleza muerta con guitarra', un pequeño cuadro con técnica de gouache y mina de plomo sobre papel, de 12,7 x 9,8 centímetros.

Con marco y envuelto en papel de burbuja con cintas adhesivas con el logo de la empresa de transportes era un paquete de tamaño medio, no muy abultado, apuntan a EFE fuentes próximas a la investigación de este curioso caso que la Policía Nacional da prácticamente por cerrado y por creíble lo sucedido.

Un coleccionista prestigioso de las vanguardias del siglo XX

Una docena de obras, entre ellas algunos Juan Gris, sí llegaron a salir de la finca rumbo a la exposición 'Bodegón' que el centro cultural CajaGranada iba a inaugurar el día 6 de octubre con más de medio centenar de cuadros.

Fuentes del mundo del arte que conocen esta colección privada señalan a EFE que no era la primera vez que algunas de estas obras eran descolgadas de las paredes de la vivienda, de dos plantas una de las cuales alberga la colección de obras de las primeras vanguardias de siglo XX y entre las que se figuran varias obras de Joan Miró o Juan Gris, además del mencionado Picasso.

Aseguran estas fuentes que este tipo de coleccionistas están acostumbrados a trabajar con galerías y museos.

Con todo, pocos conocían el rocambolesco caso. Los comerciantes de la zona, algunos empleados en viviendas y vecinos de la finca muestran su sorpresa. Nada ha alterado la tranquilidad de esta avenida residencial salpicada de alguna embajada y hotel, la comisaría de Chamartín o la sede de la Nunciatura Apostólica.