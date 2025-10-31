La crisis habitacional que asfixia a miles de personas en toda España

Este Halloween, el miedo no viene de fantasmas ni monstruos, sino de algo mucho más real: el precio de la vivienda. La Asociación de Mayores de Fuenlabrada ha transformado la tradicional noche del 31 de octubre en una protesta creativa con un mensaje muy claro: “Buscar piso da más miedo que cualquier película de terror.”

El colectivo ha creado un túnel del terror reivindicativo, decorado con anuncios reales de pisos y habitaciones a precios desorbitados, acompañados de mensajes irónicos y denuncias sociales. “SOS Necesitamos más viviendas ya”, puede leerse en uno de los carteles. En otro, la pregunta es directa: “¿Qué da más miedo, estos niños fantasmagóricos o pagar 600 euros por una habitación sin ventanas?”

Habitaciones por 490 euros al mes, sin ventilación

El recorrido está plagado de ejemplos escalofriantes: habitaciones por 490 euros al mes, sin ventilación, con muebles en mal estado o sin las condiciones mínimas de habitabilidad. Entre los decorados, figuras espectrales y luces tenues refuerzan la idea de que el verdadero terror hoy es encontrar un techo asequible.

“Este pasaje del terror da miedo, pero lo que realmente asusta es la realidad que representa”, comenta Sandra Mir desde el lugar. Y es que en Madrid, la mayoría de las personas destinan hasta el 80% de su salario al pago del alquiler o la hipoteca, una situación que muchos califican de insostenible.

El evento, además de su toque humorístico y teatral, lanza una crítica contundente: el sector de la vivienda está enfermo. Y el mensaje final no deja lugar a dudas. “Este terror no se acaba ni después de muerto”, recuerda uno de los organizadores, “porque hasta las tumbas se alquilan.”

Con su “túnel del terror inmobiliario”, los mayores de Fuenlabrada han conseguido algo más que una actividad de Halloween: convertir el miedo en denuncia y poner de nuevo sobre la mesa la crisis habitacional que asfixia a miles de personas en toda España.