Investigan la desaparición de un Picasso: enigmas y teorías de su viaje de Madrid a Granada

Se busca Picasso. En concreto, el cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra'. El cuadro se ha extraviado camino a una exposición en Granada y nadie sabe dónde está. La policía ya investiga la desaparición de esta obra asegurada en 600.000 euros. Ana Martín da los detalles de una desaparición que ya ha suscitado tantos enigmas como teorías.

Desde la semana pasada se puede disfrutar en la Fundación Caja Granada, 'Bodegón, la eternidad de lo inerte'. Pero hay un cuadro que ha desaparecido en el camino. "Cuando menos es extraño con las medidas de seguridad que hay en estos casos en el transporte". "Un intermediario con un coleccionista, vaya usted a saber,. Lo mismo aparece", dicen los visitantes a la exposición. "Uno de esos multimillonario que haya contratado a alguien como pasa en las películas", dicen otros.

Pero el enigma es real. El cuadro junto con otras obras salió de Madrid el jueves 2 de octubre a las 16:00. Antes se guardó bajo llave en un almacén de la empresa, junto a otros cuadros de la exposición, el 25 de septiembre, a la espera de la llegada del resto de las obras que iban a ser expuestas para ser trasladadas hasta Granada, según informa El diario de Granada.

Uno delos interrogantes es por qué la empresa que los trasladaba paró en Deifontes a las 20:30 horas para pernoctar, una localidad que se encuentra a solo 30 kilómetros del lugar de recogida.

Según la fundación, el 3 de octubre la empresa de transporte se personó, como estaba previsto, en las instalaciones del Centro Cultural para hacer entrega de las piezas que formaban parte de la exposición.

La llegada se produjo a las 10:00 horas, cuando el furgón accedió a las instalaciones. El responsable de exposiciones recibió a los empleados de la empresa de transportes a la llegada e indicó los pasos a seguir para depositar las piezas en la sala.

"En un solo movimiento, y de forma continuada, todas las obras se fueron trasladando desde el furgón al montacargas y seguidamente trasladadas a planta 1. Una vez allí, la entrega se hizo en zona video vigilada. Al finalizar el traslado del montacargas a la sala, con todas las piezas en sala, el responsable de exposiciones, acompañado de los empleados de la empresa de transporte, revisaron lo entregado", detalla la Fundación en un comunicado.

No fue posible un chequeo sin desembalar

Según CajaGranada Fundación, en ese momento, y "al no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar".

Se comprobaron las distintas procedencias que se podían contrastar por los diferentes tipos de embalajes empleados en cada una de ellas, y se acordó firmar las cartas de porte "pendientes del desembalaje el lunes 6, para poder chequear con exactitud pieza a pieza". Una vez terminada la operación, los empleados de la empresa de transporte se marcharon de las instalaciones a las 11:30 horas.

Ya el lunes 6 de octubre, a partir de las 08:30 horas, se inició el desembalaje de todas las piezas, que permanecieron desde el viernes video vigiladas en todo momento. La fundación ha asegurado que ha comprobado en las grabaciones que no existió ninguna incidencia con los cuadros durante el fin de semana.

"Una vez finalizada esta labor, realizada por personal propio de la fundación, se fueron distribuyendo por los distintos ámbitos de la sala y, a media mañana, con todo ya desembalado, la comisaria de la exposición y el responsable de exposiciones detectaron la falta del Picasso", han concluido desde CajaGranada Fundación, en una nota de prensa reenviada a los medios que ofrece su versión de los hechos.

La Brigada de Patrimonio Histórico ya lleva las pesquisas

La obra se encuentra en paradero desconocido. La Brigada de Patrimonio Histórico, adscrita a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) dentro de la Comisaría General de Policía Judicial, es la que se está encargando de las pesquisas.

La denuncia la formalizó la propia Fundación CajaGranada el pasado 10 de octubre, y de momento no se han producido detenciones.