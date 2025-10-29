Vicent reconstruyó su hogar gracias a 25 voluntarios tras la DANA: "No vinieron a hacerse la foto"

Más de 21.000 personas colaboraron en la causa y se descargaron alrededor de 200.000 kilos de ayuda dirigida a las decenas de miles de familias afectadas

DANA, un año de dolor y resiliencia: "Mi marido murió agarrado de mi mano"

ValenciaLa DANA del pasado mes de octubre de 2024 desató una oleada de solidaridad en las zonas afectadas. La Comunidad Valenciana y los pueblos manchegos afectados, vieron sus calles llenarse de voluntarios de todas las partes de España.

Individuos que cargaban palas, ropa, sacos, comida... Cualquier cosa que pudiera ayudar a amenizar la nueva normalidad de los damnificados. Estos voluntarios sirvieron como mano de obra altruista y se pusieron a desenterrar las calles y casas que el lodo de la riada había ocultado. Todos ellos cruzaron por aquel mítico puente que se rebautizó como 'el puente de la solidaridad'.

Más de 21.000 personas colaboraron para ayudar a los afectados por la DANA

El esfuerzo de los voluntarios pudo verse reflejado en historias como la de Vicente, quien hoy lo ha recordado en una entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina.

"Empecé a rascar las paredes de lodo con una silla y pasó Manu Reyes (periodista de Noticias Cuatro), y le dije ¿qué haces? El me dijo que me mandaría gente para ayudarme. El sábado siguiente se presentaron 25 personas quitando lodo. No vinieron a hacer la foto, vinieron a ayudar, a colaborar, a estar conmigo", recuerda Vicente, emocionado y agradecido al periodista.

Nueve meses después de la DANA, Vicente seguía quitando barro de sus paredes y, con la ayuda de nuestro compañero Manu y de la iniciativa 'Adopta un Mayor', consiguió que decenas de voluntarios acudiesen a su rescate.

Hoy Vicente puede decir que tiene su casa completamente recuperada.