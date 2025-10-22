El truco para medir unos centímetros más que puede ser vital para oposiciones

Sandra Mir 22 OCT 2025 - 16:29h.

¿Sabes que por la mañana puedes medir hasta 2 centímetros más que por la noche?

Con algunas correcciones posturales se pueden ganar unos centímetros y beneficiar nuestra salud diaria.

Compartir







Esta es la altura media de los españoles: 1,76 para los hombres y 1,62 para mujeres. ¿Les representa? Bueno, sepan, que si nos lo proponemos, podemos crecer más. Nuestra compañera Sandra Mir ha comprobado que es más alta de lo que creí y no solo ella.

¿Sabes que por la mañana puedes medir hasta 2 centímetros más que por la noche? No es magia, tiene una explicación científica. "Hay algo que es la deshidratación discal que sufrimos todos por el día porque la gravedad nos penaliza, por la que perdemos altura".

PUEDE INTERESARTE 'Cheapflación': La cesta de la compra sufre ya la subida de los productos más baratos

Con algunas correcciones posturales se pueden ganar unos centímetros. Cara hacia dentro y cogote hacia arriba". A la hora de medirse los hombros hacia atrás, el mentón lo metemos... y funciona. No solo eso.

Qué nos hace encogernos y cómo evitarlo

Hacer una serie de ejercicios no solo nos proporcionan una mejor posición del cuerpo sino menos dolores de espalda y mayor facilidad para respirar. Eso sí, Esto ya necesita al menos 4 meses de ejercicios. Estiramientos a diario, del psoas, de los pectorales, del cuello y fortalecer glúteos nos pueden dar esos centímetros de más para mejorar en salud

PUEDE INTERESARTE Estas son las carreteras más peligrosas de España

El estrés, las preocupaciones, la prisa y el sedentarismo, unido a la edad nos encoge, pero nuestra verdadera altura continúa estando intacta.

Ojo, también puede tener otra ventaja. Si tiene que presentarse a una oposiciones en las que pidan altura mínima sepan que si le faltan 2 o 3 centímetros pueden conseguir su objetivo.