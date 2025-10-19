El lanzamiento que culmina el momento más importante de la industria aeroespacial española

Gabriel Cruz 19 OCT 2025 - 17:36h.

El Spainsat NG II se lanzará durante la madrugada del jueves en España. En febrero se lanzó el NG I

Visitamos sus últimas pruebas semanas antes de su traslado a Cabo Cañaveral

España entrará en el top de las comunicaciones por satélite

El próximo jueves de madrugada en España se lanzará desde Cabo Cañaveral el satélite español SpainSat NG II de Hisdesat. Es el segundo de este tipo que va al espacio.

Con su avanzada tecnología, los dos satélites son el proyecto más ambicioso de la toda historia de la industria espacial en España que nos pone a un nivel que solo un puñado de países posee en todo el mundo. Nosotros visitamos semanas atrás su puesta a punto en Toulouse Francia antes de ser llevado a Estados Unidos.

El satélite SpainSat NG II será puesto en órbita el próximo 23 de octubre a las 01:30 UTC (03:30 en España peninsular) desde Cabo Cañaveral (Florida) a bordo de un cohete Falcon 9, de la empresa Space X . Es un hito para España en el ámbito de las comunicaciones satelitales seguras de Defensa. El satélite ya está en Florida, listo para ser lanzado.

El presidente de Hisdesat, Santiago Bolíbar Piñeiro nos señala que España tiene los dos satélites más avanzados de la Unión Europa. Durante la visita, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, nos dio una lección de sus amplios conocimientos aeroespaciales hablándonos de la tecnología de las antenas, su resistencia a perturbaciones, etc. “No te pensarás que se puede convencer de lo importante que es invertir 1.400 millones de euros si no sabes cómo funciona todo esto”, señala. Aparte de los 1.400 millones del ministerio de Defensa se suman otros más haciendo una inversión total de de 2.000 millones de Euros. De hecho, aparte del avance que supone para la seguridad de las comunicaciones lo importante es la huella industrial que deja en España. Porque cerca del 45% del satélite está fabricado en España. Hace 20 años apenas se llegaba al 10%. Salvo en EE.UU. no hay otra antena tan avanzada como la fabricada en España. Eso nos convierte en palabras del director general de Hisdesat, Miguel Angel Primo: “somos uno de los cinco países en poder prestar comunicaciones seguras a la OTAN . Actualmente solo hay cinco: EE. UU, Francia, Italia, Gran Bretaña y ahora España. Es decir, como señala Maria Simón, jefa del gabinete del CEO de Airbus, “Ahora está tecnología que ha creado España para comunicaciones seguras será la que adquieran otros países para sus comunicaciones seguras”. Porque como asegura el secretario general de la Otan Mark Rutte “El espacio es el nuevo campo de batalla, Rusia amenaza a occidente con destruir sus satélites hasta con armas nuclearas y cuando puede interferir sus señales”.

Lo que también llama la atención es que como nos dice el ingeniero de Airbus Enrique Granell “el software que lleva el satélite para sus antenas es cien por cien español”. Ojo no hay que confundir, como muchas veces sucede, Hisdesat con Hispasat. Ambos son operadores de satélites. Algo así a las operadoras de telefonía pero en vez con fibra óptica en tierra con satélites en el espacio. Ponen sus satélites al servicio del cliente. La diferencia es que en Hisdesat el cliente son gobiernos y ejércitos. Es decir, misión principalmente de uso militar o comunicaciones de emergencia. Mientras que en Hispasat son misiones más comerciales como puede ser televisión. Ahora bien, Hispasat es dueña de la mayoría de Hisdesat. Tiene un 43%, le sigue la sociedad pública ISDEFE del Ministerio de Defensa (30%), Airbus Defence & Space (15%), Indra (7%) . Hispasat a su vez es propiedad del Gobierno de España. El satélite lo llevara al espacio la estadounidense space X a bordo de su cohete reutilizable Falcón 9 . Europa aún no da una seguridad del 100% en sus lanzamientos. Por eso, aunque los dos satélites Spainsat NG son un gran paso para Europa, aún nos falta mucho camino por recorrer. Pero cada paso cuenta.