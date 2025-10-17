Un conductor arrolló al pequeño mientras iba en bicicleta por una carretera cerca de su casa en Aulesti.

Los padres de Iurgi están al límite "sacando fuerzas de donde no hay, porque él era nuestro motor"

Compartir







Nueva decepción para los padres de Iurgi, el niño de 11 años atropellado cuando estrenaba su bicicleta. 5 años han tardado en llegar a juicio y hoy se ha vuelto a suspender, informan L. Sánchez y E. Galdós.

Hace cinco años que Josu perdió a su hijo Iurgi, de tan solo once años en plena pandemia. Reconoce que sigue "sacando fuerzas de donde no hay, mi mujer tiene el dolor de los suicidios, era nuestro motor".

Un conductor arrolló al pequeño mientras iba en bicicleta por esta carretera cerca de su casa en Aulesti (Vizcaya). El padre reconoce que el conductor, vecino, le ha dado tres versiones ya, pero le ha reconocido a la cara que iba por el medio de la carretera, a más velocidad, y que su hijo iba por donde tenía que ir. "No tenía que estar este coche aquí e Iurgi sí podía ir".

La causa fue archivada por la vía penal

Todo en una causa que en su día fue archivada por la vía penal. La Ertzaintza consideró la muerte como una desgracia sin condena de cárcel. Desde entonces, la familia no ha desistido. El caso ha vuelto hoy a reabrirse por la vía civil pero ante la imposibilidad de conectar por videollamada con el agente que tomó declaración al conductor el juez ha aplazado la vista al 27 de noviembre. Los padres no se lo pueden creer.

Los padres del pequeño, decepcionados, piden justicia por la muerte de su hijo: "Ya no sé qué decirte, no tenemos fuerzas, un mes más, después de cinco años". Tendrán que esperar un mes más para poder comenzar, su duelo.