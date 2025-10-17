El llanto del tío de Sandra y el gesto de su madre con su camiseta: "No tuvimos respuesta del centro"

Hoy se ha celebrado una concentración en recuerdo de Sandra, la menor que se quitó la vida, nada más salir del colegio.

La tensión contra el colegio ha sido constante con pintadas en sus muros y testimonios de otros padres denunciando acosos en el centro

Hoy se ha celebrado una concentración en recuerdo de Sandra, la menor que se quitó la vida, nada más salir del colegio. El centro, Las Irlandesas de Loreto de Sevilla, no activó ningún protocolo a pesar de que la familia había denunciado la pesadilla que estaba sufriendo la niña. Ellos lo notaron en su comportamiento y actitud, apático, triste y asustado. "Eran insultos constantes y desprecios”, afirma Isaac Villar, el tío de la menor, en Canal Sur. “Desde el año pasado decía que le hacían bullying”.

La consejería de educación ha abierto una investigación. Los padres de Sandra ya alertaron al centro el acoso sufrido por su hija, una a inicio del año y otra a principio de curso. De hecho a la niña le cambiaron de clase, pero la seguían acosando por los pasillos. El padre, el hermano, el abuelo, la madre y el tío de la pequeña Sandra, no había consuelo hoy para ninguno de ellos, informan Ana G. Quesada y Vitoria Talero.

Tania Sánchez Mancha ha estado en el sentido homenaje que se ha celebrado por la niña. Allí se ha podido vivir un dolor compartido, un tío roto que no pudo evitar romper a llorar al recordar a Sandra, "una maravilla de niña y no es porque sea su tío", y un gesto de una madre rota que tuvo el gesto de acompañar a los que la querían con la camiseta con la ella jugaba. Solo han podido aguantar unos minutos rotos de emoción. La pena les ahogaba.

Una muerte que señala al centro. El tío de Sandra, portavoz de la familia, solo quiere que "se depuren todas las responsabilidades" porque "el centro nunca tuvo una respuesta" para ellos, que no han sido los únicos en denunciar el acoso dentro de sus muros, según otros testimonios de padres. "A nosotros nos dijeron que nuestra hija era una quejica, pero ella se encerraba en los servicios a la hora del patio", recuerda una madre 16 años después de lo vivido. No es la única confesión en esta concentración donde la rabia se impone.

"A mi hija le sucedió lo mismo y no echan cuenta para nada. Me la tuve que llevar de aquí porque la amenazaban, y el centro solo me decía que eran cosas de niños", relata una madre, recordando una experiencia que afortunadamente no acabó como el caso de Sandra. "Aquí nunca se ha hecho nada y solo espero que tomen medidas porque yo tuve que sacar a mis tres hijos cuando tenían 8 y 9 años", destaca otra.

Una abuela ha querido compartir también su experiencia: "Tuvimos que sacar a mi nieta", asegura. "El centro no tiene vergüenza porque decían que seguramente la niña tendría problemas en casa", recuerda. "Los padres la tuvieron que sacar de aquí porque no le echaban cuenta; le tiraban el bocadillo e incluso le quitaban la muleta cuando la llevaba"

En el acto frente al portal, donde vive la familia de la adolescente que se suicidó, varios vecinos han insistido en que el colegio "no sabe gestionar" los casos de acoso escolar. "Es un problema lo que tenemos". "Esto no ha sido un hecho aislado", han repetido una y otra vez varias familias, que aseguran que durante años se han ignorado las denuncias de padres cuyos hijos fueron víctimas de burlas, amenazas y humillaciones.

Pintadas en los muros del colegio

La tensión contra el centro se ha puesto de manifiesto en las pintadas de sus muros. Con letras negras los autores han reclamado al colegi o "dar la cara", mientras en otras pintadas sobre el ladrillo naranja se lee , "No queremos que se olvide", o "Justicia" y "Culpables" en referencia a la muerte de la adolescente que no soportó el bullying.

Se ha confirmado que el centro no activó el protocolo de acoso como estaba obligado, la madre de la víctima alertó, avisó a la dirección del centro de que su hija sufría acoso por parte de un grupo de compañeras del colegio, es decir, eran conscientes de este presunto caso de bullying y aún así no se activó este protocolo ni el de conductas autolíticas.

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha trasladado públicamente su pésame a la familia y ha explicado que la Inspección Educativa ha actuado desde el primer momento: "Desde el momento que tuvo conocimiento de los hechos, se personó en el centro educativo y recabó toda la información que estaba disponible”.

Castillo ha señalado que "no consta el inicio de ninguno de los dos protocolos (antibullying y de conductas autolíticas) que de alguna manera tendrían que haberse abierto con los indicios que tenemos" y que esa información ha sido trasladada a la Fiscalía "por si hubiera responsabilidades de tipo penal".

Según la consejera, también habría responsabilidades administrativas: "se ha requerido al centro para que inicie las actuaciones correspondientes y cuando se terminen esos expedientes administrativos se llegará a la conclusión", dice.

Respecto a los protocolos de actuación ante estos casos, Castillo insiste en que están correctamente establecidos: "se reúne el equipo docente, se adoptan medidas, se habla con las familias implicadas, se aplican medidas disciplinarias y se hace un seguimiento durante todo el curso escolar" explica. Además "se aprueba un calendario de actuaciones y se extrema la vigilancia en los intercambios de clases y en los recreos", asegura la consejera

Sobre el protocolo de conductas autolíticas, la consejera ha indicado que "es más complejo porque intervienen salud mental y servicios sociales y tiene hasta once pasos distintos". De esta forma se debe adoptar un plan de medidas y trabajar con el alumno que podría estar sufriendo el acoso. "Los protocolos son buenos, lo que hay que hacer es cumplirlos", concluye. .

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.

El colegio de las Irlandesas de Loreto ha emitido un comunicado en el que asegura estar colaborando con las autoridades y pide respeto para toda la comunidad escolar. Sin embargo, para muchos padres y madres, esa respuesta llega tarde".