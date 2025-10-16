Día Mundial de la Reanimación cardiopulmonar: así debes hacerla

Raquel Duva 16 OCT 2025 - 17:37h.

El tiempo medio de respuesta es de 11 minutos porque cuando se tarda más de 15, la tasa de supervivencia se reduce a la mitad.

Consiguen salir adelante solo un 10,8% cuando ocurren fuera del hospital.

Hoy es el día de la reanimación cardiopulmonar, la primera maniobra de primeros auxilios, que debería ser de enseñanza obligatoria porque salva vidas. En España hay una media de 25 paradas cardíacas por cada 100.000 habitantes y consiguen salir adelante solo 1 de cada 10 (10,8%) cuando ocurren fuera del hospital. El tiempo medio de respuesta es de 11 minutos porque cuando se tarda más de 15, la tasa de supervivencia se reduce a la mitad.

En el caso de ataque al corazón, el 40% de las personas que lo presencian intentan realizar una RCP. Por eso es tan importante aprender cómo se hace

Alberto López, técnico de emergencias del Samur, nos enseña a hacer una RCP. 300 alumnos lo han aprendido hoy. El objetivo es mantener el oxígeno fluyendo hasta los organos vitales hasta que llegue un profesional.

Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que ni el interviniente ni la víctima corren un peligro inmediato.

Después vamos a comprobar si la persona está inconsciente o consciente con algún tipo de estímulo. Si está inconsciente vamos a comprobar si respira o no respira.

En caso de que no respirara apoyamos las manos en el centro del pecho y empezamos a realizar compresiones.

Tenemos que llevar un ritmo de entre 100 y 120 por minuto con una profundidad de 5 o 6 centímetros. No dejando de comprimir pero debemos dejar que se expanda el tórax para que se vuelve a llenar el corazón sangre y que siga bombeando.

Una forma de ganar tiempo para que le corazón vuelva a latir.