Las huellas y cámaras en la casa de Carmen señalan a Remedios: el velatorio de la anciana se paró para hacer la autopsia

Remedios Sánchez fue condenada a 144 años de cárcel por asesinar a tres ancianas en Cataluña

Remedios Sánchez nació en Boimorto y emigró a Barcelona a los 16 años. En 2008, fue condenada a 144 años de prisión por matar a tres ancianas en Cataluña y por tentativa de asesinato de otras cinco, siete delitos de robo con violencia y uno de hurto. Ahora, puede haber vuelto a matar. En Galicia, aprovechando un permiso penitenciario.

Nuria Fresneda da las novedades para Noticias Cuatro de un asunto que ha causado indignación entre los vecinos. La presunta víctima, Carmen, de 91 años, era una "muy buena persona, confiada, a saber lo que le contó o inventó". Los vecinos la recuerdan "agarrada a alguien", y les resultó extraño, pero pensaron que la familia le podía haber puesto una cuidadora. Al enterarse de su muerte se quedaron "de una pieza".

Remedios cumple pena de prisión enTeixeiro. Nada en la muerte de Carmen parecía indicar que hubiera sido víctima de un asesinato y menos que este estuviera relacionado con la asesina en serie de ancianas. Pero la familia revisó las cámaras para saber qué le había ocurrido y se encontró con una sorpresa: en la casa había otra mujer. La policía empezó a investigar e impidió que comenzara el velatorio de la anciana para poder hacer la autopsia que desveló que Carmen había sido asfixiada.

Los investigadores lograron además recuperar huellas digitales y dieron con la sospechosa. Otra sorpresa se sumó al caso. Correspondían a Remedios Sánchez, condenada y en prisión, pero que aquellos días estaba de permiso. Agentes de la unidad de delincuencia especializada y violenta de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación.