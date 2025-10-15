Eman, de 17 años, recoge 11.000 firmas para poder llevar hiyab en el IES Sagasta de Logroño

El gesto le servirá de poco: La Consejería ya ha señalado que cada centro tiene su propia autonomía.

"Me llamo Eman, tengo 17 años, vivo en Logroño y llevo hiyab. Me han echado del instituto por llevarlo y me han amenazado con no dejarme entrar si me lo vuelvo a poner. Esto no responde a ninguna ley autonómica ni nacional sino que es una norma que el IES Sagasta se ha sacado de la manga de un día para otro y que es absolutamente discriminatoria".

"Para mí el hiyab no es solo una prenda de vestir, es una parte integral de mi identidad y un reflejo de mis creencias y mis valores. Que me prohíban llevarlo afecta no solo a mi educación, sino también a mi dignidad y libertad personal. ¿Por qué tengo que elegir entre mi fe y mi educación si no hago daño a nadie?.

11.000 firmas recogidas que servirán para poco: El centro decide

Son las reclamaciones de Eman, que lleva un mes sin ir a clase con su hiyab. De hecho, ha reunido 11.000 firmas en Change.org para poder hacerlo y las ha presentado ante la Consejería de Educación de la Rioja. Todo apunta a que va a ser un gesto simbólico y Eman tendrá que aceptar acudir a clase sin el hiyab. La Consejería ya ha señalado que cada centro tiene su propia autonomía. De hecho, el artículo 80.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES Sagasta lo que dice es que "no se puede estar en el interior del centro ni con gorros, ni con capuchas, ni con viseras, ni con boinas ni con elementos similares, informa Asier Baílez.

Eman dice que no se especifica el velo islámico y que la ampara la libertad religiosa recogida en la Constitución. "Yo me he puesto el pañuelo como musulmana por mi propia voluntad y es humillante que una persona te lo haga quitar. También lo que dicen muchas personas es que muchas personas musulmanas os obligan a poneros el pañuelo. Vale, eso es obligación. Pero si tu me obligas a quitármelo ya es obligación. Las dos cosas son obligación. Déjame a mí ponérmelo por mi voluntad o quitármelo por mi voluntad".

Eman denuncia que se siente humillada, pero explica que, aunque en La Rioja hay muchos institutos donde el velo se puede llevar sin problema, no se plantea cambiar de centro porque tendría que dejar el bachillerato internacional.