Diego Losada, Antenas de Oro 2025: su reacción en Noticias Cuatro ante el homenaje de sus compañeros

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha distinguido a los periodistas de Mediaset España, Sandra Barneda y Diego Losada, con dos Antenas de Oro en la categoría de Televisión, en el marco de la 52ª edición de estos prestigiosos galardones. El jurado ha reconocido la trayectoria de Sandra Barneda “en diferentes formatos de Mediaset España, destacando su cercanía y versatilidad en el medio”, así como la labor de Diego Losada al frente de Noticias Cuatro, valorando “su combinación de rigor periodístico y cercanía con la audiencia”.

Y esta noticia ha tenido su hueco en Noticias Cuatro en un homenaje sorpresa a Diego Losada. Antes de dar paso a una pieza del informativo, Mónica Sanz, le ha dado una sorpresa. "Estoy aquí con una antena de oro. no mires para allá... es Diego Losada. La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión le ha reconocido este galardón, merecidísimo", ha señalado Mónica ante la sorpresa de Losada: "Vale, vaya atraco me acabáis de hacer. Yo quería hablar de Amaia Montero, no de la antena de oro. Pero muchas gracias a todos".

Pero Mónica no se ha quedado ahí y ha seguido. "El premio reconoce tu rigor profesional y tu cercanía con la audiencia. Bueno, yo les quiero contar que es igual de cercano y de majo con sus compañeros. Enhorabuena, en nombre de todo el equipo de Noticias 4".

Diego Losada se ha visto 'obligado' ya a hablar más: "Bueno, muchísimas gracias. Es un honor, desde luego, en este equipo. Bueno, muchas gracias. Esto no se hace, esto me preparo algo algo.... Pero desde luego, es un orgullo. Este premio no me lo darían si no estuviese en Noticias 4, el lugar donde más cómodo estado en mi vida profesional, entre otras cosas, gracias a vosotros y al equipo que hay en esta redacción y sobre todo a ti, Mónica. Buenas felicidades. Muchas gracias".