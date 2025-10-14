Galicia prohibirá la venta de bebidas energéticas y vapers a menores

Casi la mitad de los jóvenes de entre 14 y 18 años ha consumido al menos una bebida estimulante en el último mes

Sanidad alerta sobre el peligro del vaper, una moda entre los jóvenes: las consecuencias para la salud

Compartir







Galicia impondrá nuevas medidas para proteger la salud de los menores de edad. El gobierno gallego da un paso más y propone prohibir la venta de bebidas energéticas y vapers a este sector de la población, cuyo consumo es cada vez más habitual entre los más jóvenes. Este proyecto ley se aprobaría a finales de año, pero es un debate que ya se encuentra en la mesa del parlamento gallego.

Casi la mitad de los jóvenes de entre 14 y 18 años ha consumido al menos una bebida estimulante en el último mes. Gracias a Hildegard Romero y Erika Martínez, quienes han paseado por las calles gallegas para ver qué tipo de consumo llevan a cabo estos jóvenes. Hay quienes afirman consumirlas a diario desde hace años, o quiénes confiesan mezclarlas con alcohol.

Esta medida lo que pretende es evitar que menores sin control puedan acceder a este tipo de bebidas, caracterizadas por su alta dosis de cafeína. Por ello, es importante recordar que beber más de 200 mililitros al día puede producir alteraciones del sueño.

Según Rafael Fernández, médico adjunto a las Urgencias CHUAC, los efectos secundarios del consumo de estas sustancias son múltiples. En el corto plazo se manifiestan a través de taquicardia, ansiedad, nerviosismo e incluso dependencia para realizar las tareas habituales. Además, el riesgo aumenta cuando se mezclan con otras sustancias adictivas.

Esta ley de protección de la salud del menor incluye la prohibición de vapeadores a menores de edad, por lo que la venta y comercialización de estas sustancias a niños y adolescentes será considerada una falta muy grave penada con hasta 600.000 euros de multa.

CAMARA: Roberto Castro, Aurelio Murga