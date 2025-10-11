El renacer de los juegos de mesa: guía de lugares en Madrid para pasar una tarde diferente con amigos

Los juegos de tablero, estrategia, rol y cartas están conquistando cafeterías, bares y tiendas especializadas en Madrid

Cómo ver películas gratis en el Cine Doré: programación y fechas para conseguir tu entrada

Compartir







En plena era digital, los juegos de mesa están viviendo un inesperado y contundente renacimiento. Lejos de quedar relegados al recuerdo infantil o a las tardes de lluvia con Monopoly, los juegos de tablero, estrategia, rol y cartas están conquistando cafeterías, bares y tiendas especializadas en Madrid. Y no es una moda pasajera: es una nueva forma de socializar sin pantallas, compartir tiempo sin prisas y reconectar con la creatividad analógica.

Los cafés de juegos de mesa han proliferado notablemente en los últimos tres años, especialmente en barrios como Lavapiés, Malasaña o Chamberí. Muchos de estos locales no solo ofrecen partidas libres, sino también torneos, asesoría personalizada y servicio de bar o restaurante. Aquí te proponemos una guía con los mejores lugares para disfrutar de los juegos de mesa en Madrid este otoño.

PUEDE INTERESARTE Las 5 bibliotecas más bonitas de Madrid que merecen una visita por su arquitectura y su historia

Malasaña, territorio lúdico con historia

Uno de los barrios pioneros en recuperar los juegos de mesa como parte de su identidad cultural ha sido Malasaña. Entre sus cafés más veteranos destaca Café Manuela (San Vicente Ferrer, 29), abierto en 1979. Con una decoración modernista y acogedora, es habitual encontrar a clientes jugando al Connect Four, Mastermind o Backgammon.

Muy cerca se encuentra Estar Café (San Vicente Ferrer, 20), también en el entorno de Tribunal. Este espacio mezcla arte, ambiente relajado y juegos como el Scrabble, ideal para un café pausado con amigos. Y unos metros más allá, Red Bar (San Vicente Ferrer, 23) ofrece una atmósfera nocturna con precios asequibles y juegos como trivial o cartas, según destaca su página oficial en Facebook.

Cafés especializados: pagar por jugar (y repetir)

Más allá del modelo clásico, han proliferado los llamados "board game cafés" donde, por una pequeña tarifa o consumo mínimo, puedes acceder a extensas ludotecas con cientos de juegos de mesa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Uno de los más conocidos en Madrid es Six Board Game Café, en la Avenida Ciudad de Barcelona, 180, que cuenta con más de 1.000 juegos y un equipo dispuesto a recomendar el más adecuado para tu grupo.

También destaca Replay Board Game Café, situado en la Calle Ribera de Curtidores, 26, que combina más de 2.000 juegos con un área de tienda de segunda mano, zona de torneos y reservas online.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Más allá del juego: tiendas y eventos

Algunas tiendas de juegos también han adaptado sus espacios para convertirse en puntos de encuentro. Tal es el caso de la cadena Generación X, con locales como el de la calle Puebla, 15 o Galileo, 31, que ofrecen mesas para probar juegos, presentaciones de novedades y eventos temáticos.

Por otro lado, El Laberinto, que está en la calle Blasco de Garay, 51, organiza tardes temáticas y encuentros de jugadores. La programación está disponible en su página de Facebook.

La revalorización del ocio presencial tras la pandemia ha hecho que estos espacios ganen adeptos. Cafés como Six Board Game Café representan una tendencia de ocio alternativo en auge en la capital, donde jugar ya no es solo cosa de niños. Si buscas un plan alternativo en Madrid, los juegos de mesa ofrecen una experiencia completa: entretenimiento, socialización y hasta un poco de nostalgia. Ya sea en un café clásico de Malasaña o en una ludoteca moderna con 2.000 títulos, la ciudad tiene un tablero esperándote. Solo queda lanzar los dados.