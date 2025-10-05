Hasta aproximadamente finales de noviembre de 2025 abre sus puertas de forma gratuita

En pleno centro de Madrid, entre las fachadas clásicas del barrio de Las Letras, se encuentra el Cine Doré, una joya arquitectónica de 1923 que sirve como sede de la Filmoteca Española. Aunque ya es habitual encontrar entre su programación clásicos del cine mundial, retrospectivas y obras raras del archivo nacional, hay un motivo más para visitarlo: durante tres meses, todas las proyecciones serán gratuitas.

Esta iniciativa, que se extenderá desde septiembre hasta aproximadamente finales de noviembre de 2025, responde a un motivo práctico: el Cine Doré se encuentra en plena reforma para mejorar su accesibilidad. Se instalarán rampas, ascensores y otras estructuras que permitirán que el espacio sea plenamente inclusivo. Mientras tanto, y como forma de compensación al público, el Ministerio de Cultura ha decidido suprimir el coste de las entradas.

“El Doré no cierra sus puertas. Todo lo contrario: las abre más que nunca”, podría ser el lema no oficial de esta campaña que está convirtiendo a este cine en uno de los espacios más concurridos de la capital.

Una programación que no da tregua

El hecho de que las sesiones sean gratuitas no significa una merma en la calidad de la programación. De hecho, uno de los ciclos centrales de este otoño es “Imágenes para un país en libertad. Cine, ciudadanía y democracia (1975-2025)”, que repasa en clave cinematográfica los principales hitos políticos, sociales y culturales de la España reciente. También está activo un ciclo sobre Sam Peckinpah y sobre el cine español en el siglo XXI, pero cada mes hay novedades y nuevas obras que disfrutar.

La cartelera también incluirá clásicos restaurados, cine europeo de autor y sesiones especiales acompañadas de coloquios. La programación completa está disponible en la web oficial de la Filmoteca Española.

Además, a pesar de ser gratis durante las próximas semanas, el Cine Doré mantiene su horario habitual de sesiones de martes a domingo. La librería anexa abre de martes a sábado de 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:30, y los domingos por la tarde. Eso sí, la cafetería permanece cerrada mientras duren las obras, por lo que conviene planificar bien la visita.

Cómo conseguir entradas

Las entradas pueden conseguirse de dos maneras. El proceso puede hacerse online, a través del portal de la Filmoteca, desde tres días antes de la sesión deseada. Se recomienda acceder con antelación, ya que a menudo hay sesiones que se agotan en unas pocas horas. Si preferimos coger las entradas de forma física en taquilla, se puede hacer de martes a domingo entre las 17:00 y las 20:00 en la entrada del cine, en la Calle de Santa Isabel, 3. Es una opción recomendable para quienes prefieren la atención presencial o no hayan conseguido plazas por la vía digital.

Antes de esta medida, el precio habitual por sesión rondaba los 3 euros. Esta gratuidad temporal representa, por tanto, una oportunidad única de disfrutar del mejor cine sin coste alguno.

Una oportunidad cultural que también es social

El Doré no solo ofrece cine, sino que representa una forma de vivir la cultura desde lo colectivo. Este gesto de accesibilidad gratuita responde en un primer momento a una necesidad funcional, por las obras de adaptación que se están realizando, pero también supone toda una declaración de principios: el cine, como arte y como experiencia, que debe ser compartida.

La Filmoteca, en lugar de interrumpir su programación durante las reformas, ha optado por abrir sus puertas con más generosidad que nunca. Y eso, en los tiempos que corren, es una película que merece ser vista.