María y Silvia compartieron problemas de salud mental, vivir en la calle y ahora... unas llaves

María y Silvia cuentan a Noticias Cuatro su historia de redención: los problemas de salud mental las llevaron al infierno de los sin hogar.

En España viven cerca de 30.000 personas sin hogar, la mitad de ellas viven sólo en Andalucía, País Vasco y Madrid.

Vemos muchas personas sin hogar en la calle. Muchos de ellos con claros problemas de salud mental. En nuestros ojos se queda su imagen. Tal vez un ligero aumentar el ritmo de nuestros pasos. Se nos escapan mientras tanto sus historias, que aunque siempre pensamos que no, algún día pueden ser las nuestras o las de un ser querido.

Silvia y María comparten problemas de salud mental y haber vivido en la calle. Dos cosas que a menudo van de la mano. Y han contado sus historias a Nuria Fresneda.

A Silvia, las depresiones la asolaron desde la adolescencia. "Llegó un momento en se convirtió en severa crónica". Palabras mayores. Graves. En estos casos al deterioro de salud, de vida se une la pérdida del empleo. Al no poder pagar la hipoteca cuando murió su pareja, Silvia, acabó durmiendo en un albergue.

Sabe bien lo que es la calle. Y sí, como se ve aunque pasemos con rapidez al lado de los sin hogar, es tan dura como nos parece. "Doce horas las tienes que pasar en la calle, de 8 a 20 horas. Cuando hace frío y llueve son muchas horas, no hay donde refugiarse".

María empezó a tener pensamientos suicidas a los 12 años

María empezó a tener pensamientos suicidas a los 12 años. "No es como un virus que esté en tu cabeza, son muchas cosas de la vida que influyen". Su peor recuerdo de vivir en la calle es "la inseguridad. Mucha gente en la calle lleva encima armas"

Pero ahora algo ha cambiado para ellas: tienen unas llaves, eso significa un hogar. La Federación Gallega de personas con Problemas de Salud Mental les ofrece este piso, que es para ellas algo más que un techo.

Adrián Varela, técnico salud mental de FEAFES cree que es vital para este tipo de personas "generar un entorno sin situaciones de estrés y que sea predecible.

María reconoce que esas llaves le han dado la vida: "Empecé a tomar las pastillas y al entrar aquí estaba más tranquila, con más seguridad".

Adrián viene un par de veces por semana y les ayuda a controlar su medicación

Todavía tienen que lidiar con estigmas y prejuicios, por eso también hacen una labor de concienciación con las empresas, "que entiendan que una persona con problemas de salud mental puede desarrollar su labor perfectamente"

Es un piso de transición, hasta que se recuperen para poder tener ingresos y una casa propia. Pero es la llave de la esperanza para una nueva vida, diciendo adiós a la calle, donde todos pasan más deprisa a su lado.

Pero antes de seguir corriendo veamos algunos datos para saber que los problemas de salud mental son cosa de todos. Hoy es el día de la salud mental y un tercio de la población española reconoce sufrir algún problema, concretamente un 34% según un estudio del Colegio de Psicólogos.

Los problemas más habituales son la depresión (17%) y la ansiedad (16%), pero el estrés es el más común. Seis de cada 10 españoles vive estresado. Y los motivos son fundamentales son: el sufrimiento psicológico (34%) y la mala situación económica (28%)

Algo que afecta especialmente a las personas sin hogar: Hoy también es su día Mundial. Según el INE, en España viven cerca de 30.000 personas sin hogar y la mitad de ellas viven sólo en Andalucía, País Vasco y Madrid. Personas que en muchas veces consiguen un hogar pero eso no consigue mejorar su salud mental. Como Silvia y María.