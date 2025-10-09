La vida en blanco y negro de Irene, de 11 años: padece acromatopsia en los ojos
La vida de Irene, de 11 años, es en blanco y negro: la pequeña padece acromatopsia
Sandra Mir, de Noticias Cuatro, vive un día normal con ella para conocer mejor las dificultades que provoca la enfermedad
El 80% de los españoles tiene problemas de visión. Casi el 40% no utiliza ni gafas ni lentillas para corregirlo, en parte por una cuestión económica. En el caso de los menores, 721.000 no lleva gafas porque su familia no puede permitírselo. Son datos del Libro blanco de la Salud Visual en España.
Además la lista de espera en la sanidad pública para que te vea un oftalmólogo es de 74 días. Por eso el 88% de las revisiones se hacen por lo privado. Todo esto es porque hoy es el Día Mundial de la Visión, y en Noticias Cuatro queremos hablar de la acromatopsia o lo que es lo mismo, ver en blanco y negro.
La vida de Irene en blanco y negro: las dificultades en una gran ciudad
Así es la vida de Irene, en blanco y negro. Tiene solo 11 años y nació con la enfermedad. Sandra Mir ha pasado una mañana con ella y así es como ve la vida.
Irene no distingue colores. A tres metros de distancia pierde nitidez y necesita un filtro para que la luz no le ciegue.
Queremos mostrar lo difícil que es para ella moverse por la calle. El sol le molesta enormemente. Intentamos interpretar su visión, donde el color se vuelve en blanco y negro. La luz aumenta la saturación y la nitidez se pierde a cierta distancia. Lo nota ante un semáforo, para ella, lo más complicado. Al no distinguir los colores las figuras son para ella vitales.
En el intercambiador de Moncloa, coger un autobús es más sencilla. La simbología de colores para daltónicos se convierten en herramientas fundamentales en su día a día. El mensaje de emergencia también tiene simbología de color.
Como señala Mar González, oftalmóloga, ante esta enfermedad "debe tenerse antes de nada una buena graduación y después ayudarle al paciente a desenvolverse en sus actividades".
El padre de Irene reconoce que "nació así y está acostumbrada". Pero está en nuestras manos ayudarla para que pueda interpretar mejor nuestro mundo de colores".