La generación de la EGB, mejor preparada para competir con Europa que la actual

La brecha en competencias básicas entre españoles y OCDE se ha triplicado desde la generación formada con el modelo EGB

Los daños colaterales de las leyes de educación sin consenso ni sentido en España ya se notan

El dato es demoledor e indica uno de los puntos débiles de España como país: la calidad de la educación, en caída libre después de que los políticos hayan sido incapaces de pactar una ley de educación consensuada y de calidad. La brecha en competencias básicas de la población española respecto a la media de la OCDE se ha triplicado desde la generación que se formó íntegramente con el modelo EGB. Es decir, los nacidos en los años 90 tienen un nivel educativo más bajo que la generación que nació en los 60 en comparación con sus coetáneos de la OCDE.

Así lo refleja un informe del programa de investigación en socioeconomía que comparten la Fundación BBVA y el Ivie, elaborado a partir de datos del Programa para la evaluación internacional de las competencias de la población adulta de la OCDE (PIAAC-2023).

Noticias Cuatro ha hablado con el autor del informe, Lorenzo Serrano, que señala que "aunque los jóvenes tengan más competencias, si se comparan con los jóvenes de otros países no tienen más competencias para el mismo nivel de estudios y cada vez esa brecha se va ampliando".

No solo eso. "La generación de los 60 que está apunto de jubilarse estaban por debajo de sus coetáneos de la OCDE, pero la brecha era moderada. Pero los que acaban ahora están al triple de distancia. La falta de consenso ha provocado que no haya habido un progreso sino un retroceso. El porcentaje de aquellos que abandonan los estudios después de la ESO, un 13% sigue siendo muy alto", señala.

Una brecha que se alarga en un mundo globalizado

Volvemos a tener un suspenso en Matemáticas y en comprensión lectora. Sí, los los jóvenes en España están mejor preparados que sus padres, pero se están quedando atrás respecto a sus coetáneos de otros países. Los jóvenes españoles mejoran en resolución de problemas y en lectura en comparación con generaciones anteriores, sin embargo, este progreso es más lento que el de los jóvenes de la OCDE.

Según el estudio, aunque en España ha aumentado el número de personas que acceden a mayores niveles educativos, la calidad no ha mejorado entre los que hicieron la EGB y la ESO.

No es un asunto baladí. El nivel de competencias de la población en edad de trabajar y la posición relativa respecto a otros países desarrollados cobran especial importancia en una economía globalizada como la actual.

PIAAC-2023 es una prueba similar a PISA pero para las competencias básicas en lectura, matemáticas y resolución de problemas de la población en edad de trabajar (16 a 65 años), que permite comparar el avance en las competencias entre países. El nivel de competencias básicas del conjunto de la población en edad de trabajar ( de entre 16 y 65 años) es más bajo en España que la media de la OCDE.

España, entre los cinco países de la OCDE que menos ha mejorado sus competencias

España se sitúa entre los cinco países de la OCDE -junto a Estados Unidos, Suecia, Nueva Zelanda y Eslovaquia- que menos han mejorado sus competencias en las últimas décadas y, actualmente, la distancia entre las competencias de los jóvenes españoles de 25 a 34 años y la media de la OCDE triplica la que se observa en el caso de las personas de 55 a 65 años, que estudiaron íntegramente con el modelo de la EGB.

El estudio señala que la totalidad del aumento de la brecha puede atribuirse a la calidad de la formación (medida como las competencias adquiridas a igualdad de nivel de estudios). De hecho, para un mismo nivel de estudios, la generación de 55 a 65 años supera la media de la OCDE en las tres competencias.

En conjunto, España se sitúa por debajo de la media y ocupa una de las últimas posiciones en los tres ámbitos: lectura (con un índice de 247 frente al promedio de 260 de la OCDE), matemáticas (250 y 263) y resolución de problemas (241 y 251).

Las competencias en lectura del grupo de 25 a 34 años son solo 18,5 puntos superiores a las de los mayores (55 a 65 años), frente a un promedio de mejora de la OCDE de 30,4 puntos entre las dos cohortes.

En matemáticas, las competencias han aumentado 13,2 puntos entre las dos generaciones, por debajo de los 25,7 puntos de media y, en resolución de problemas la diferencia de 17,4 puntos en España contrasta con los 29,7 de la media.

Las mejoras de competencias entre cohortes en España han sido cada vez más débiles. En el caso de las competencias matemáticas, la cohorte de 45 a 54 años muestra un avance de 8,5 puntos respecto a la de 55 a 65 años, que pasa a ser de solo 4,6 puntos entre la cohorte de 35 a 44 años respecto a la de 45 a 54 años, y de apenas 1,8 puntos, entre la de 25 a 34 años y la de 35 a 44 años.

Los resultados son similares o incluso más intensos para las competencias en resolución de problemas y lectura. Los datos muestran, además, un creciente alejamiento de España respecto a la media de los países de la OCDE, con una brecha en competencias que aumenta entre las generaciones más jóvenes.

Así, en el caso de la competencia en matemáticas, la brecha respecto a la media de la OCDE es de -6,3 puntos para la cohorte más mayor (las personas de 55 a 65 años, que estudiaron la EGB), pero se triplica hasta los -18,7 puntos en el caso de la población de 25 a 34 años. Un patrón que siguen también las otras dos competencias.