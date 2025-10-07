El cannabis 'salva' la vida de Neizan, de 6 años; así se podrá usar como medicina

Beatriz Benayas 07 OCT 2025 - 22:04h.

Ya en los ensayos, la vida de pacientes como Neizan, con una esclerosis tuberosa que le provoca epilepsia, ha mejorado con el cannabis medicinal.

Más de un año después de anunciarlo, el Gobierno ha dado hoy luz verde al uso del cannabis medicinal. Se administrará exclusivamente a través de los hospitales y será allí donde se formulen los fármacos con thc y cbd, componentes del cannabis, y donde se dispensen. No se venderán en farmacias y quien los prescribirá será el médico especialista que corresponda, nunca el de cabecera.

Sanidad aún no ha concretado los pacientes que lo podrán recibir pero hay pistas porque ya se ha probado la eficacia del cannabis cuando no funcionan otros fármacos en casos de esclerosis, epilepsia, dolencias de pacientes oncológicos tras la quimio y en casos de dolor crónico.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha manifestado ya que será la Agencia española del medicamento quien determine en tres meses para qué usos, qué enfermedades y dolencias se puede dispensar y también marcará la prescripción y la dosis en cada caso.

A Neizan le ha cambiado la vida

Ya en los ensayos, la vida de pacientes como Neizan, con una esclerosis tuberosa que le provoca epilepsia, ha mejorado con el cannabis medicinal. En solo 12 meses.

El tiempo que ha pasado desde que comenzó a participar en un ensayo clínico que se lleva a cabo con un fármaco en investigación en los hospitales 12 de Octubre y Ruber Internacional (Madrid) y Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). Apenas hablaba ni caminaba y no podía beber.

Hoy Neizan va recuperando las habilidades y vuelve a vivir.