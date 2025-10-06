Las urgencias ya lo notan: Se disparan los casos de covid, gripe y virus respiratorios
En la última semana de septiembre, la tasa de infecciones por gripe, COVID y el virus respiratorio ha registrado un notable aumento
Seguro que ya has escuchado estas dos frases: "Me muero de frio, luego no paro de sudar", o "Los niños me lo han pegado".
Seguro que han notado que con la llegada del otoño, los virus ya campan a sus anchas y dejan los primeros síntomas. En la última semana de septiembre, la tasa de infecciones por gripe, COVID y el virus respiratorio ha registrado un notable aumento: más de 440 casos por 100.000 habitantes. "Estoy fatal desde el domingo, a mi me pica todo, ojos y garganta", es una frase habitual hoy en los trabajos de media España.
Las variantes Stratus y Nimbus
Los datos confirman que la COVID-19 es la principal causa de hospitalización por infecciones respiratorias sobre todo en mayores. Este año viene acompañado de dos variantes: Stratus y Nimbus. Son las cepas que más casos están registrando en la mayoría de países.
El problema principal es que los síntomas de ambas variantes pueden confundirse como los de un resfriado. Nimbus se caracteriza por una tos persistente en tres episodios de tos en 24 horas o tos intensa durante más de una hora. También provoca fiebre alta, escalofríos o pérdida de olfato y del gusto. También puedes tener dolor de garganta intenso que se siente "como una cuchilla al tragar", además de fatiga, dolor de cabeza, vómitos, dolor corporal o diarrea, porque esta variante "puede llevar a provocar diarrea, náuseas, estreñimiento con más frecuencia que otras variantes anteriores".
En cuanto a Stratus, un síntoma indiscutible es la ronquera y alteración en el tono de voz. También va acompañado de otros síntomas como fiebre, tos o pérdida del gusto y del olfato.
Guillermo Pérez, de Urgencias de Santa Ángela de la Cruz, también "según la edad que tenga el paciente, en mayores de 65 años recomiendo la vacuna del neumococo".
Lourder Rodríguez, pediatra del mismo hospital señala que "muchas veces nos lo transmiten a nosotros y nosotros a la población"
Por eso es tan importante la vacunación. Y no esperar para acudir al médico por si la cosa se complica.