El repuesto de un ascensor tiene en vilo a buena parte de los 9.000 vecinos de un barrio de Barcelona. La pieza no es fácil de reponer y los vecinos se ven obligados a subir y bajar 164 escalones para poder acceder a la parte baja del barrio, donde están los comercios y el centro de salud.

Sara Pérez ha visitado in situ la zona y ha hablado con unos vecinos que deben vivir una odisea diaria si no quieren coger tres autobuses para rodear los 27 metros de desnivel con los que se encuentran. Y todo por un ascensor que lleva sin funcionar desde agosto.

Y sí, podría parecer algo baladí, pero hay muchas personas mayores que ya conocen estas escaleras como las del ahogo. Que 164 escaleras, son muchas escaleras. Además son estrechas y conllevan su riesgo.

Según explica el propio Ayuntamiento de Barcelona, la pieza afectada es un paño especial, fabricado por un proveedor específico del modelo de puerta que solo se produce bajo demanda: "La empresa mantenedora nos comunicó que la fecha de reposición es de tres semanas, después de haber verificado la falta de existencias en otros fabricantes".

"Puedes pasar medio mañana bajando escaleras"

"Puedes pasar media mañana bajando las escaleras para ir a diez minutos del lugar. En el caso de que no bajes las escaleras, son tres autobuses para llegar aquí delante. Suma la espera del autobús. Son muchos escalones, estrechos y peligrosos", admite otra vecina, que está jubilada y "por suerte" no tiene prisa.

Algunos optan por otro tipo de transporte: "Si no subes tienes que dar la vuelta y mínimo son 15 minutos, pero hay gente que ha tenido que coger hasta un taxi". De momento, el Ayuntamiento de Barcelona ha empezado este lunes las obras de mejora, pero se prevé que el ascensor no vuelva a funcionar hasta finales de noviembre.