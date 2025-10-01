La Euro NCAP va a recomendar a los fabricantes que implementen los botones físicos más seguros

Un gesto tan sencillo como quitar o poner la calefacción en un coche nuevo con las pantallas táctiles es una fuente de distracción muy peligrosa. El programa europeo que evalúa los vehículos ya se plantea volver a los botones analógicos más fiables y seguros, según informa Sandra Mir.

Los conductores se distraen fácilmente con la pantalla de los coches, ya sea para poner música, la calefacción o simplemente para consultar el GPS. Hoy, nuestra compañera comprueba de primera mano qué es lo que ocurre cuando realizamos alguno de estos pequeños movimientos que pueden ser la razón de un accidente de tráfico.

Desde la calefacción hasta la música, los gestos que nos distraen

Vamos a comprobar junto a José Luis cuánto tiempo nos distraemos con la pantalla digital del coche. Se trata de cambiar la radio o poner la climatización mientras conducimos. ¿Cuánto tiempo estamos sin mirar la carretera? En nuestra prueba lo manipulamos en caminos y en vías poco transitadas para no poner a nadie en peligro. Comenzamos con la calefacción.

¿Qué nos hemos perdido en esos casi siete segundos? Por ejemplo, un camión nos podíamos incluso despistar y llevárnoslo por delante. O llevarnos por delante el carrito de la señora. Siguiente prueba, la música.

Cambiar la radio y sintonizar el 7.55 nos hace perder el control de lo que sucede alrededor durante casi 200 metros de recorrido. Desconocemos cuántos coches han pasado, no nos damos cuenta de que estamos sobre la línea continua, perdemos la visión y no vemos si está pasando un peatón.

El próximo enero, el organismo europeo que puntúa la seguridad en los coches, la Euro NCAP, va a recomendar a los fabricantes que implementen los botones físicos porque son más seguros que las pantallas digitales. Para evitar accidentes, José Luis recomienda estar pendiente de la circulación. Porque este tipo de distracciones han causado 6.200 muertos en carretera en la última década.