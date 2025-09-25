El Camino de Santiago es un éxito y los cientos de miles que lo completan suelen dejarse algo más que dinero

Hartazgo en Santo André de Teixido por las tradiciones inventadas de los peregrinos: "Dejan bragas colgadas"

Santiago de CompostelaEl Camino de Santiago cierra año tras año con cifras récord de viajeros. Son cientos de miles los peregrinos y turistas que abarrotan las calles de la capital gallega. Se dejan el aliento en las subidas, el dinero en los restaurantes y muchos, algún objeto personal cuando se despistan. La Oficina de Objetos Perdidos local está hasta los topes, informa en el vídeo Laura Queijeiro.

Es la capital turística del noroeste y, con tanto trajín de maletas y mochilas, es frecuente perder algo por el camino. "En los viajes siempre se pierde algo", afirma una visitante a Noticias Cuatro. Frente a la Catedral, peregrinos relatan experiencias personales. "Un pendiente de oro perdí", dice uno, y otra comenta: "Las gafas de sol, se pierden muchas".

Pero lo que se extravía por las calles no tiene por qué haberse perdido para siempre. Puede aparecer en la Oficina de Objetos Perdidos. Lo sabe bien el agente encargado de la de compostelana, Antonio Malvido.

Acumulan llaves y carteras, pero también drones y guitarras

"Llaves, teléfonos y monederos, es lo más común", apunta el policía. Solo en lo que va de este año 2025, la oficina de Santiago acumula 1.107 objetos almacenados. Lo más curioso que ha llegado a aparecer, "un moderno dron que nadie ha reclamado", dice Malvido.

No solo son juegos de llaves o carteras, guardan también objetos valiosos y extravagantes. Entre los más difíciles de perder está una guitarra. "Y tenemos también una espada, no está afilada, pero creemos que se puede utilizar en restauración", comenta el agente. "Yo creo que lo más valioso puede ser un reloj, es marca Rolex y creemos que puede estar valorado más o menos entre 15.000 y 30.000 euros", añade.

La devolución del objeto a su propietario puede ser compleja

Su trabajo no es solo recolectar. Cuando viene alguien reclamando un objeto, tienen que entregárselo. Pero antes averiguan que, efectivamente, es suyo. Y Malvido asegura que no siempre es sencillo: "Hay objetos que sí son fácilmente reconocibles, ya que poseen una documentación". Se refiere a DNIs, tarjetas o algunos llaveros. "Luego hay otros objetos que es más difícil reclamar. "Si pueden aportar una foto, nos garantiza la propiedad. Y luego hay objetos que intentamos indagar a través de preguntas", relata.

¿Y si nadie lo quiere? El primer paso es que, transcurridos dos años, si no se localiza al legítimo propietario, el objeto se lo podría quedar la persona que lo encontró. Y si no hay nadie interesado en él, la propiedad pasa al ayuntamiento. Y es que quienes se lo encuentran pocas veces pretenden quedárselo. La mayoría reconoce que devolvería el objeto o lo entregaría en algún lugar. Porque, aunque parezca difícil, las cosas extraviadas en el Camino de Santiago a menudo encuentran el camino a casa.