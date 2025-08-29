Los peregrinos y turistas que pasen por la localidad de Ayegui podrán refrescarse con un tinto de Bodegas Irache

PamplonaEn pleno camino de Santiago, en la localidad Navarra de Ayegui, vecinos y peregrinos se han encontrado con una enorme sorpresa. En una fuente de la localidad se puede elegir entre vino y agua. Y la causa no hay que buscarla en milagros cristianos, la idea surgió de unos bodegueros de la zona, informa en el vídeo Asier Bailez.

Quienes acaban de entrar en España por el Camino Francés se preguntan si es verdad lo que ven sus ojos. Una de las mejores formas que tienen los peregrinos para reponer fuerzas es pegar un buen trago de agua fresca, pero es más raro poder dar un buen trago de vino. Pueden agradecérselo a Bodegas Irache, que llena todos los días la fuente con más de 100 litros de este elixir.

Los peregrinos sedientos se llevan una sorpresa

Una pareja de peregrinos canadienses se acerca a la fuente a apagar su sed. Al verla, descubren que de uno de los grifos mana vino en vez de agua. Sorprendidos por el hallazgo, brindan antes de seguir rumbo a Santiago de Compostela. Como ellos un goteo de caminantes hacen aquí un alto en el camino para recargar las pilas.

"Coges fuerzas para el camino", aseguran. "Por lo menos te parece que te alegra el camino de ese día". Unos beben de la propia fuente, otros se conforman con un sorbito y otros le dan un buen trago que repara cuerpo y alma. "Porque en estos caminos de tierra lo único que pasa es sed. Así que lo mejor, un buen trago", bromea un caminante

Una costumbre con mucha historia

No solo peregrinos. También turistas y paseantes se detiene en esta fuente casi milagrosa. En la pared, varios mensajes. Uno de ellos instando a que se haga un buen uso y no un abuso de esta fuente gratuita. "Hay que dejar para el resto, lógicamente", dice un usuario. La fuente "tiene una conexión con ritos religiosos", asegura una vecina. Se encuentra junto al monasterio de Irache, donde empezó la tradición de poner a disposición de los peregrinos 100 litros todos los días.

Conchi Roig, guía de Bodegas Irache, asegura que es un caldo de gran calidad: "Vino tinto, joven, de Navarra, ligerito, fresco, que ayuda al camino". Porque ya lo dice el sabio refranero popular: 'con pan y vino, se anda mejor el camino'.