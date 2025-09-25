Marta Egea 25 SEP 2025 - 11:00h.

Aprender dos idiomas desde pequeños tiene beneficios como aprender a leer más rápido o la capacidad de entender estructuras gramaticales complejas antes

Los idiomas más fáciles de aprender si tu lengua materna es el español

Hablar dos idiomas desde pequeños ya no es solo una ventaja competitiva, para muchas personas, es una necesidad. El bilingüismo ha pasado de ser algo minoritario a una aspiración común entre las familias. Cada vez es más común ver como padres hablan en distintas lenguas, otros que deciden hablar en inglés desde bebés a sus hijos, colegios con enseñanza bilingüe desde los tres años, series infantiles en diferentes idiomas. El entorno bilingüe está cada vez más presente en la vida diaria, pero ¿realmente es tan beneficioso como se cree?

Los defensores del bilingüismo temprano sostienen que los beneficios van mucho más allá del idioma en sí: se habla de ventajas cognitivas, sociales y emocionales, de más empatía multicultural, de una mayor capacidad de concentración y memoria e incluso, de prevención de enfermedades neurodegenerativas. Pero, también hay temores como si retrasa el habla, interfiere con el aprendizaje del lenguaje materno o si es perjudicial si no se hace bien. En este artículo analizaremos cuáles son los beneficios y mitos sobre el bilingüismo.

Los beneficios del bilingüismo temprano

El bilingüismo temprano obliga al cerebro a gestionar correctamente dos sistemas lingüísticos, lo que supone un entrenamiento intensivo de las funciones ejecutivas: las habilidades cognitivas que nos permiten planificar, concentrarnos, cambiar de tareas, filtrar distracciones y regular impulsos.

Algunas investigaciones como las lideradas por Ellen Bialystok en la Universidad de York en Canadá, han demostrado que este control mental continuo ayuda a una mayor flexibilidad mental y también a una mejor capacidad de concentración, incluso en entornos con estímulos que puedan distraer. Los niños bilingües aprenden a alternar entre idiomas según el contexto en el que se encuentren, por ejemplo, hablar con su familia en un idioma y con sus amigos en otro. Esto es un ejercicio mental que fortalece las redes neuronales que están asociadas a la atención y a la memoria de trabajo.

Además, algunos estudios indican que este tipo de estimulación temprana podría favorecer que el córtex prefrontal madure de una forma mucho más eficiente, y en consecuencia que se tenga una mejor capacidad de organización y autocontrol en la adolescencia.

Por otro lado, otro de los grandes beneficios del bilingüismo temprano es el desarrollo de la conciencia metalingüística, es decir, la capacidad de poder reflexionar sobre el propio lenguaje y entender que las palabras son símbolos que representan conceptos, y que estos pueden expresarse de diferentes maneras dependiendo del idioma.

Esto podría ayudar a los niños bilingües a mejorar sus destrezas lectoras y la comprensión de estructuras gramaticales complejas. También podría reducir el riesgo de dislexia al fortalecer la percepción y el procesamiento fonológico. Esto quiere decir que los niños bilingües no solo son capaces de aprender a leer con más agilidad, sino también a entender cómo se forman las palabras y cómo cambian dependiendo del idioma, algo que facilita el aprendizaje de otros idiomas en el futuro.

Hay que valorar también que dominar dos idiomas ayuda a que esos niños puedan comunicarse con más personas e incluso, puedan desarrollar una empatía intercultural más sólida. Esto les puede abrir puertas en un futuro, ya que van a poder optar a oportunidades educativas que serían muy complicadas si no supieran comunicarse en otro idioma, y lo mismo ocurre con las oportunidades laborales que puedan surgir cuando sean adultos. Además, los hace más tolerantes y son capaces de entender mejor otras maneras de pensar y vivir.

Mitos frecuentes sobre el bilingüismo temprano

“Retrasa el habla”

Este es uno de los mitos más extendidos sobre el bilingüismo. La realidad es que los niños bilingües tienen un desarrollo lingüístico similar a los que solo conocen un idioma. En algunos casos, pueden presentar un inicio de habla ligeramente más tardío, pero nada preocupante ya que se encuentra dentro del rango normal y no hay consecuencias negativas a largo plazo.

“Confunde a los niños”

Es cierto que los niños pequeños, cuando están aprendiendo a hablar, pueden mezclar palabras de los dos idiomas. No es una señal de confusión ni algo por lo que los padres deben preocuparse, al contrario. Se trata de una fase natural del aprendizaje y una señal de que están explorando y aprendiendo palabras nuevas en ambos idiomas.

“Hay que esperar a que dominen el primer idioma”

La investigación neurolingüística no está de acuerdo con esta idea, ya que los niños son capaces de aprender dos lenguas a la vez sin interferencias, ya que su cerebro tiene una plasticidad excepcional durante sus dos primeros años de vida.

“El bilingüismo provoca dificultades escolares”

La realidad indica todo lo contrario. Diversos estudios señalan que, a largo plazo, los estudiantes que son bilingües suelen tener mejores notas y mayor capacidad en resolución de problemas, pensamiento crítico y habilidades metalingüísticas que el resto, ya que el conocer dos idiomas repercute de forma muy positiva en su rendimiento académico.