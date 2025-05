Para un hispanohablante los idiomas con menos dificultades de aprendizaje son aquellos que tienen características comunes como las lenguas romances

MadridAprender un nuevo idioma es una idea excelente, se amplía la posibilidad de comunicarse con un mayor número de personas y se pone a trabajar a la mente lo que siempre es beneficioso para la salud. Además hay idiomas más fáciles de aprender si ya hablas español. En Cuatro hemos seleccionado aquellas lenguas que por el hecho de ser hispanohablante presentan menor dificultad.

La capacidad para comunicarse con personas de otros países ensancha las expectativas laborales. Actualmente es habitual que se demande una segunda lengua a parte de la materna e incluso para determinados puestos de trabajo se exige dominar un tercer idioma.

Dejando a un lado el ámbito social y el laboral, el aprendizaje de otro idioma repercute positivamente en la salud. En primer lugar, mejora la flexibilidad cognitiva, lo que significa que dota de mayor capacidad al cerebro para adaptarse a situaciones diferentes, nuevas o en constante cambio. En segundo lugar, hablar otra lenga permite desarrollar una mayor habilidad para pensar en varios conceptos a la vez.

En tercer lugar, mejora la agilidad mental, es decir, facilita las tareas intelectuales o la resolución de problemas de forma rápida y eficaz, e incluso agiliza la habilidad para tomar de decisiones. Y, en cuarto lugar, previene los síntomas clásicos del envejecimiento cerebral porque mantiene la mente activa y retrasa la aparición de ciertas enfermedades como el Alzheimer.

Para un hispanohablante los idiomas que le generan menos dificultades de aprendizaje son aquellos que tienen características comunes como es el caso de las lenguas romances también conocidas como románicas o neolatinas. Provienen del latín y son una rama de lenguas indoeuropeas relacionadas entre sí. En muchos casos se trata de lengas de regiones concretas de un país como es el caso de España con el catalán, el gallego, el asturiano, el navarro y el aragonés.

A partir de aquí, para una persona cuya lengua materna es el español los idiomas que le serán más sencillos de aprender y por tanto necesitará menos tiempo para ello son: el portugués, el italiano, el francés, el rumano o el inglés.

Portugués

La ventaja del portugués es que tiene un 89 % de coincidencia con el español de modo que como primera opción se convierte en una lengua muy rápida y fácil de aprender. Otro reclamo es la proximidad geográfica de Portugal y la larga frontera que se comparte lo que posibilita viajar para practicarlo sin la necesidad de cogerse largas vacaciones ni invertir una gran suma de dinero.

De todos modos, a la hora de estudiar portugués hay que tener presente que comparte con el español unos 350 falsos amigos, lo que en este caso significa que ciertas palabras se asemejan en su forma pero su significado es muy distinto. Llama la atención la agradable cadencia del portugués y la entonación melódica.

El portugués cuenta con más de 236 millones de hablantes. Se trata del quinto idioma más hablado en el mundo siendo la lenga oficial de Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental. También se utiliza en Macao, un territorio bajo administración portuguesa hasta 1999, y en Goa.

Italiano

El italiano también es una lenga sencilla de aprender para un hispanohablante. En este caso tienen un 82 % de coincidencia con el español. Su pronunciación es sencilla, el vocabulario muy reconocible y es muy musical. Lo hablan en el mundo 85 millones de personas aunque solo en Italia hay treinta dialectos. El italiano es una lengua oficial en Italia, Suiza, San Marino, la Ciudad del Vaticano y la Orden Militar Soberana de Malta.

Francés

Después del español, el francés es la lengua con más hablantes (267 millones de personas) y como ventaja para su aprendizaje tiene una similitud del 85 % para los hispanohablantes. Para un español la pronunciación del francés resulta complicada por sus sonidos nasales, sin embargo, tanto el vocabulario como la gramática son muy similares por los orígenes romances que comparten. No solo se utiliza el francés en Francia (60 millones de hablantes nativos), sino en Canadá, en Bélgica, en Suiza, en la República Democrática del Congo, en la República del Congo, en Costa de Marfil o en Madagascar.

Rumano

La lengua rumana es el idioma oficial de Rumanía y de la República de Moldavia y la utilizan unos 28 millones de hablantes. Sus raíces son eslavas, pero comparte muchas similitudes con el alfabeto español lo que facilita su aprendizaje. Como punto a considerar es que cuenta con letras diacríticas que son difíciles de pronunciar para un hispanohablante.

Inglés

El inglés llega a ser tan imprescindible como la lenga materna española en el ámbito laboral. En 2024 se ha posicionado como el tercer idioma con más hablantes en el mundo, una cifra que alcanza los 380 millones. El segundo idioma por número de hablantes es el español con 486 millones y el primero el chino mandarín con 941 millones, según datos de la revista Ethnologue, especializada en esta materia.

En comparación con las otras lenguas citadas resulta más difícil porque tiene menos en común con el español y como sucede con el francés hay que prestar mucha atención a su fonética. En su favor cuenta con una gramática que no es complicada y pocas conjugaciones que además son fáciles, no hace distinciones entre el masculino y el femenino y sus palabras no se tildan como sí ocurre en el español o en el francés.