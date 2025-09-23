Los menores que juegan a Roblox llegan a las consultas médicas con distintos síntomas

Desde los rompecabezas hasta los juegos de estrategia: las mujeres ganan terreno en el mundo del 'gaming'

Compartir







Roblox, la plataforma de videojuegos online muy popular entre los menores, se ha convertido en un espacio de riesgo. Los pediatras advierten de un incremento de casos de niños y adolescentes que juegan habitualmente y que presentan síntomas preocupantes como la ansiedad, según informa Maialen Larrinaga.

Muchos padres creen que sus hijos están jugando un videojuego que fomenta la imaginación y les enseña a programar. Pero la realidad es que es peligroso según los pediatras.

Desde alteraciones del sueño hasta síntomas ansiosos depresivos

Los menores que juegan a Roblox llegan a las consultas médicas con distintos síntomas. “Niños que vienen con determinados síntomas como pueden ser alteraciones del sueño, síntomas ansiosos depresivos, cambios del comportamiento que vas descubriendo al ir tirando del hilo. O directamente vienen padres están muy preocupados porque han descubierto determinadas cosas en la plataforma", explica María Angustias Salmerón, pediatra de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

Se trata de un videojuego -gratuito y online- en el que puede jugar cualquiera desde los cuatro años, aunque la plataforma recomienda supervisión parental hasta los 13. “La plataforma salen como ventanas emergentes que tú no puedes controlar, dibujos animados con un alto contenido pornográfico violento brutal. Hasta incitación a hacerse fotos desnudos, autolesiones, cuestionamientos de sexualidad”, destaca la pediatra.

Hay un chatbot que intenta captar menores

En este videojuego, los jugadores crean y suben sus propios videojuegos interactuando con otros usuarios con los que pueden chatear sin ningún control. “Hay un chatbot que se ha lanzado dentro de la plataforma. Bueno, lo que hace es intentar captar a menores”, advierte la experta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Como en otras plataformas, hay adultos que se hacen pasar por menores para establecer relaciones con los niños. Los pediatras denuncian que cada vez hay más casos de ansiedad y depresión generados por Roblox en sus consultas.