Que no cunda el pánico, todavía se puede disfrutar del ocio más importante del mundo en plena crisis de subida de precios

Es algo inaudito, las consolas viejas se acaban de revalorizar como una casa

La compra del juego físico garantiza recuperar parte de la inversión si se vende en el mercado de segunda mano

La reglas no escritas del mundillo 'gamer' dictan que a nueva consola nuevos precios y el que espera ahorra. Eso ya no es así. Lo previsible era que estas navidades se pudieran comprar una Playstation 5 y Xbox series X algo más económicas, lo normal teniendo en cuenta que salieron hace cinco años. Sin embargo tras los últimos anuncios de subidas, nos van a salir encima unos 50 euros más caras en la mayoría de los casos.

Es algo inaudito, las consolas viejas se acaban de revalorizar como una casa y no devaluar como si fueran un coche. Esto se suma a nuevos lanzamientos que se han venido arriba, la Switch 2 de Nintendo se lanza en junio y será más cara de lo que se esperaba. Sube hasta los 470 euros un 30% más que su antecesora. Y ese es su precio para enganchar en su lanzamiento pero podría ponerse más cara "si nuestras previsiones sobre los aranceles cambian significativamente" en palabras del presidente de la compañía Nipona, Shuntaro Furukawa. ¿Eso ha retraído las ventas? No lo parece. Las reservas van como un tiro. Hasta el punto de que no se garantiza el stock como ya ocurrió con la anterior portátil. Nintendo prevé vender 15 millones de Switch 2 en un año. De conseguirlo sería el arranque comercial más exitoso de la historia de una consola.

Y luego están los juegos. Después de coqueteos con subidas por encima de los 70 euros sobre todo en algunos grandes títulos, ahora la industria se lanza de cabeza a superar esa barrera. En esta estrategia puede que hubiera interés en aprovechar el oleaje tras el tsunami de Rockstar Games. Se esperaba que su juego Grand Theft Auto VI (GTA VI) saliera este otoño y sólo su lanzamiento podría haber justificado precios en torno a los 80 euros. O más porque juegos como el GTA VI pueden costar lo que ellos quieran. Los consumidores lo van a comprar igual pero dejarán reguero de víctimas en títulos no comprados por el camino. Su primer trailer batió records con 93 millones de visualizaciones en un día de un video no musical. Es tan grande lo que arrastra que la competencia aparta sus lanzamientos para no cruzarse con él. Ahora que ha anunciado su retraso a mayo del 2026, el mercado se ha quedado huérfano de grandes lanzamientos pero los precios no volverán a bajar.

Las cifras de GTA V son de otro mundo

Las cifras de GTA V, la anterior entrega, son de otro mundo. Nadie en la industria se le acerca. No hay un juego que 12 años después de su lanzamiento siga entre los cinco más vendidos y que haya generado 8.000 millones de euros. Claró que se estima que para hacerlo se gastaron 2.000 millones. Y ése, el coste es una de las claves de las subidas de precios. Según Jose María Moreno, director general de AEVI, la patronal española de los videojuegos "tiene que ver sobre todo con la inflación. Los costes de material, equipo, personal son cada vez más altos para las compañías. También es muy importante que los costes de producción para juegos de más calidad son cada vez más altos, llegan a miles de millones y yo creo que llegaba el momento de hacer algunos ajustes". Posiblemente el mercado llevara un tiempo reteniendo precios. En comparación, los 45 euros que costaban los juegos de Playstation 1 en 1994 con la inflación actualizada valdrían ahora 90.

Sin embargo, el contexto económico actual no parece propicio para grandes desembolsos relacionados con el ocio en general. De todas formas no está todo perdido. Si no nos dejamos llevar por el fomo el propio ciclo de los juegos hace que se rebajen en un 50% aproximadamente en un año (más si no ha tenido buena acogida), la compra del juego físico garantiza recuperar parte de la inversión si se vende en el mercado de segunda mano y al revés buscar juegos usados es una buena opción para reducir costes.

Para los juegos digitales los amigos comparten sus cuentas y compran títulos entre varios. Si eres de gustos específicos (Fifa, Call of Duty o GTA...) pagar más por comprar un título al año tampoco te va a sacar de pobre. En cambio, son juegos con cientos de horas a sus espaldas en los que la relación precio/tiempo de ocio es la más rentable de la industria del entretenimiento.