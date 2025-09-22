Sobre la 13:30 horas han hallado un segundo cadáver en Sant Quintí de Mediona

El temporal deja numerosas incidencias en Cataluña: vuelos cancelados, trenes afectados y 27 evacuados en el funicular de Montserrat

BarcelonaLos bomberos han recuperado un segundo cuerpo durante la búsqueda de los dos desaparecidos por las intensas lluvias en Barcelona. Todo apunta a que se trata del padre del menor, pero todavía no se le ha identificado, según informa Raquel Duva. Ambos desaparecieron en el río Anoia, en Sant Quintí de Mediona.

Los bomberos recuperaron el cuerpo del niño de 11 años en un barranco. El operativo ha estado activo durante más de 12 horas. El segundo cadáver estaba muy cerca del lugar en el que los servicios de emergencias habían instalado el puesto de mando. Al enterarse, varios familiares han acudido muy afectados.

"Todo el mundo que es de por aquí conoce que es inundable porque más de una vez se ha visto cómo se desborda. No creo que fuera ninguna negligencia", confiesa un hombre de la zona. “Aquí no llovió tanto como para hacer esto. Supongo que también llovió mucho arriba", añade una mujer.

El hombre decidió cruzar el puente pese a las advertencias de peligro

El niño viajaba con su padre en el coche. El hombre decidió pasar por el puente aunque los vecinos le habían advertido del peligro. El menor fue arrastrado por la riada y se ahogó. El cadáver fue localizado seis kilómetros más abajo del río Bitlles. El vehículo estaba vacío y han ampliado el dispositivo de búsqueda para encontrar el cuerpo del progenitor.

Durante toda la noche, casi un centenar de efectivos han trabajado sin descanso con un helicóptero, drones, perros y submarinistas. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado el hallazgo sin vida de la segunda persona desaparecida. Ha trasladado su pésame a familiares y amistades del fallecido y ha pedido "mucha precaución y responsabilidad" durante estos episodios de lluvias.