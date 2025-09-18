Son contenedores metálicos pero cuentan con las instalaciones más punteras

Santiago de CompostelaCentros de FP en Galicia empiezan a contar con aulas nómadas para reforzar y ampliar la oferta de ciclos. Es el caso del centro de formación de Ames, A Coruña, que ha pasado de 200 a 800 alumnos en pocos años. Estas aulas itinerantes permitirán cubrir la amplia demanda con las mismas o más dotaciones que cualquier otra, informa en el vídeo Laura Queijeiro.

No es la primera medida que toma Galicia ante la gran demanda de plazas en la Formación Profesional. Desde este año se ofertan ciclos más concentrados en el tiempo y pensados para la inserción laboral en sectores que lo necesitan. Los oficios, cada vez mejor pagados, están viviendo un boom en la comunidad y en toda España.

Están perfectamente equipadas para suplir la demanda

Por fuera es un enorme contenedor metálico. Por dentro está perfectamente amueblado, con modernos lavacabezas, tocadores, armarios llenos de maquillaje y mucha luz. Esta aula itinerante situada a las puertas del IES de Ames es perfecta para una clase del ciclo de Peluquería y Estética. Además, tiene la particularidad de que puede irse y volver siempre que haga falta.

Es un aula nómada. Lo explica Eugenia Pérez, directora xeral de FP en la Xunta: "Lo es porque estará aquí, en este centro, durante una promoción o dos en función de la demanda, pero luego podrán ir a otro centro para poder ofertar estas enseñanzas a otro alumnado". Son especialmente útiles para ofrecer formación en zonas rurales, fuera de la ciudad y en centros donde "no es que no haya espacio, sino que no hay instalaciones específicas", añade.

Se moverán a otros centros según fluctúe la demanda

El imparable tirón de la FP hace que centros de cemento y ladrillo como el de Ames se hayan quedado pequeños y obsoletos. Ha pasado de unos 200 alumnos a más de 800 en muy pocos años. Estas aulas permiten ampliar la oferta y lo hacen de forma comedida y perfectamente adaptada a las necesidades concretas de los institutos en cuanto a ciclos y a épocas.

"Aquí empezó a crecer la demanda y tuvimos que empezar a pedir alguna otra sección de FP", relata Marisol Louro, directora del IES de Ames. "Dentro no nos quedaba sitio y de otra forma no se podría impartir este año", añade.

Alumnos y profesores las valoran positivamente

Para los alumnos, esta aula móvil nada tiene que envidiar a una clase convencional. De hecho, hasta le ven ventajas: "Estamos como si estuviésemos dentro del centro, pero más confortables porque este es nuestro espacio", afirma Adriana Quintela, tutora del ciclo de Peluquería y Estética.

Es una clase perfectamente dotada con todos aquellos equipamientos que se necesitan para el maquillaje y la peluquería. Lo confirma Alejandro Conde, alumno: "Tiene de todo, yo no me imaginaba que iba a tener tantas cosas". A otros les hace la vida más fácil tenerlo cerca. "Si no hubiese este ciclo aquí yo tendría que ir hasta Santiago, entonces me resulta mucho más cómodo", explica Candela Pais.

Con la FP en pleno auge, el objetivo es que estas aulas móviles se muevan cada uno o dos cursos por las zonas rurales para acercar la formación a todos.