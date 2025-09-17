Todos los detenidos se encuentran ya en prisión provisional

Gran CanariaUn informe policial acusa a los patrones de una patera en Canarias de tirar por la borda a 50 migrantes en plena travesía hacia las islas. Es la nueva acusación que pesa sobre estos 19 hombres que fueron detenidos el 5 de septiembre, días después de dejar la embarcación a la deriva con más de 250 personas a bordo. Ahora están acusados de torturas y homicidio, según informa Romen García.

Todos los detenidos se encuentran ya en prisión provisional. Según el relato que han narrado los supervivientes a la Policía, los acusados habrían agredido brutalmente a otros ocupantes y habrían arrojado al menos a 50 personas vivas por la borda.

Habrían tirado al mar a personas por protestar por las condiciones del viaje

Los 19 detenidos -como presuntos responsables de homicidios y torturas a bordo de un cayuco rescatado- podrían haber tirado al mar al menos a unos 50 migrantes durante la travesía. Varios de los ocupantes de la embarcación irregular han relatado a las autoridades homicidios, lesiones y torturas cometidas durante la travesía, según la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Algunos testimonios apuntan que el cayuco habría salido del continente africano con cerca de 320 personas, por lo que la cifra de víctimas mortales podría elevarse incluso hasta 70. La investigación policial apunta a que los presuntos autores habrían culpado a otros migrantes de los incidentes causados durante los 11 días de trayecto, llegando incluso a tirar al mar a personas que simplemente protestaban por las durísimas condiciones del viaje.

Según los testimonios recabados, estarían relacionadas con supersticiones que señalaban como 'brujos' a determinados tripulantes cuando ocurrían incidentes durante la travesía. A los arrestados se les imputan delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio, lesiones y torturas.