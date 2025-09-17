Gestionan el hogar, sus trabajos, los compromisos de sus hijos y a veces los de su pareja

El saber sí ocupa lugar y pesa: preocupa la excesiva carga de las mochilas del colegio en las espaldas de los niños

Las madres españolas son las más agotadas y las más estresadas de toda Europa. Lo dice un estudio de la ONG 'Make Mothers Matter', que en español significa 'hacer que las madres importen'. Apunta que el 78% dice sentirse sobrecargada con todas sus tareas y gestiones, comparándolo con el también elevado 67% de la media de la Unión Europea.

El informe va más allá: el 57% de las mujeres con hijos afirma que tiene algún problema de salud mental frente al 50% de las europeas y el 42% de las españolas muestra síntomas de ansiedad. Según el estudio es porque las madres asumen todavía el 64% de las tareas domésticas además de llevar el peso de la gestión de la casa y su propio empleo. Para cambiarlo, piden medidas de conciliación familiar.

Sobreviven estresadas por casa, familia y trabajo

Lo que retrató la serie 'Mujeres Desesperadas' en los 2000 tenía solo una pequeña parte de ficción. Maite Ibáñez es una de esas madres que no pueden más y decide mostrar a Noticias Cuatro su rutina. Llega a casa a mediodía, cansada del trabajo. Son cerca de las 16:00 horas y no ha comido. Valiente, osa preguntar: "¿Me habéis dejado algo?".

Buenas noticias, queda comida. Se prepara el plato con las sobras mientras recoge la colada y organiza una tarde complicada. "Ve sacándome los libros", le dice a su hijo antes de ayudarle con sus deberes. Como ella, en España casi ocho de cada 10 madres se sienten sobrecargadas. "En el Google Calendar está mi agenda, la de mi hijo y la de mi hija. Y si mi marido viaja, en rojo", se lamenta.

Las cargas se traducen en ansiedad, tristeza y agotamiento

"Hay ratos que dices, 'quiero desaparecer un poquito'", dice en un tono de broma que no es tan broma. De todas formas no puede, tiene que seguir encargándose de cosas. "Toca básquet ya, cariño, ¿cómo vas?", pregunta al mayor. España acarrea los niveles más altos de ansiedad relacionados con la maternidad. El 57% de las madres manifiesta problemas de salud mental.

"Se ve en síntomas como el agotamiento, el sufrimiento, el estrés...", explica Paloma Serrano, del Instituto Europeo de Salud Mental. El machaque constante puede derivar en brotes y caídas ocasionales del ánimo. A Maite ya le ha pasado: "Veníamos del médico, mi hija en el carrito, mi hijo en el patinete y yo cargada. Tenía tanto en la cabeza que no pude evitar llorar".

La dañina creencia de que tienen que poder con todo

Las causas son claras: de media, asumen el 64% de las tareas del hogar. No solo eso, se encargan de decidir qué tareas son necesarias y de designar a cada miembro aquellas que cree que puede levar a cabo. "Mi marido es ejecutivo. Yo le digo 'el fin de semana tienes que cocinar estas cuatro cosas para la semana'. Quien ha hecho la compra para eso soy yo. Quien ha congelado todo para luego ir sacando soy yo", explica.

Se lamentan de la falta de ayuda de sus parejas. "Mi marido no sabe ni que hay que forrar los libros", bromea Maite. Lo peor es que creen que tienen que poder con todo, pero los expertos en psicología lo desmienten: "Te puedes sentir desbordada, amar a tu bebé y sentir culpa de no querer estar todo el día con él. Pedir ayuda está bien", asegura Serrano.

Y es evidente que la necesitan. Por eso proponen medidas, "como la jornada reducida de cuatro días a la semana sin que esto tenga que ver con la retribución salarial o flexibilidad horaria", apunta Serrano. Queda mucho por hacer para que el final del día no se sienta un alivio.