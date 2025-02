Mari Carmen tiene 48 años. Ella ha tenido a su segunda hija con 40 años y a la tercera con 46 años . Ha sido madre tardía por el trabajo, la estabilidad y la pareja. "La vida, las circunstancias, el trabajo, nos cambiamos de ciudad y luego vino el COVID. Cuando te planteas tener niños pues no vienen las cosas", reconoce. Ella reconoce que a esta edad estás más cansada, pero está encantada y no lo cambiaría.

Mari Ángeles Torres tiene 47 años. La primera hija la tuvo con 41 años y al segundo con 45. Siempre ha querido ser madre pero no pudo serlo antes por temas laborales. Hasta que encontró a una pareja que también quería. "Siempre he querido ser madre, pero antes no podía por temas de trabajo y vivía fuera de Granada. Hasta que encontré a una pareja que también quería tener", señala Marí Ángeles.