El hermano de Eulàlia se suicidó hace cuatro años. Cuando ocurrió, ella se echó la culpa: “Dos horas antes me lo encontré y estuvimos hablando y dos horas después ya no estaba. Estuve mucho tiempo pensando en cómo no me di cuenta en ese momento en el supermercado, cómo no lo pude ver”. En estos casos es importante el acompañamiento familiar, ya que puede marcar la diferencia entre las emociones que tienen que digerir los seres queridos.

Pero el suicidio no tiene culpables. Es un problema de salud mental que no depende de una sola causa. “La gente que se va es porque tiene un sufrimiento enorme. Y la única vía que ve para evitarlo es desaparecer”, explica Eulàlia. Por eso es tan importante hablar claro y romper con el tabú que existe alrededor de esta problemática.

Detectar las señales de alerta, clave en los suicidios

“El suicidio existe y desgraciadamente cada vez existe más. Entonces hay que visibilizarlo, nos guste o no. Y hay que pedir ayuda”, confiesa Eulàlia. Ella tuvo que enfrentarse a esta dura realidad hace cuatro años. Pero para actuar bien ante estas situaciones, hay que saber distinguir las señales de alerta.

“Hay una pérdida de deseo por hacer actividades que anteriormente eran gratificantes o satisfactorias para la persona. Desde conductas que pueden ser un poco autolesivas, como un consumo excesivo de sustancias o aislamiento, e incluso conductas un poco de riesgo y problemáticas”, destaca Pedro Neira, psiquiatra del López Ibor.

“Hay que sentir su sufrimiento para poder entenderlo", afirma Ander Iturri

Ander Iturriaba, bombero experto en suicidología, incide en la importancia de la formación y la prevención: “Hay que sentir su sufrimiento para poder entenderlo. Que es al final lo que mucha gente reclama, que es ser escuchada”. El año pasado, en 2024, hubo menos suicidios que en 2023, por lo que han bajado por segundo año consecutivo.

En total, el INE contabilizó 3.846 suicidios frente a los 4.116 del año anterior: un 6,6% menos. Se baja de los 4.000 suicidios, la cifra a la que se llegó durante la pandemia. Hoy, 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, cabe recordar que todos podemos ayudar a prevenir estas muertes. Porque algo fundamental es que amigos, vecinos y familias sepan detectar los signos previos a un intento de suicidio.