Las asociaciones las crean los propios familiares que han perdido a un ser querido. Ese es el caso de Cecilia Borrás, directora de la Asociación DSAS: su hijo murió por suicidio con 19 años . Ella reconoce que hace 15 años, cuando sucedió, su vida se rompió por completo y no halló apoyo. No encontraba a nadie con quien hablar de ello y decidió crear una asociación para ayudar a supervivientes.

Los gobiernos y las autonomías han aprobado el primer Plan de Prevención del Suicidio y un observatorio para el acompañamiento de familiares. “Nunca esperas que esto te pase. En ese momento es una rotura total con la vida y me encontré la soledad. No podía encontrar a nadie a quien explicarle la historia de una muerte por suicido”, explica Cecilia.

El silencio en torno al suicidio ha sido hermético durante muchos años, formaba ya parte de la cultura y era como que no se podía decir ni la palabra. “Las ideas equivocadas no ayudan. El que quiere anunciar que quiere morir por suicidio no lo hace por llamar la atención, te está pidiendo ayuda y no sabe cómo hacerlo. La palabra suicidio no mata, lo que sí mata es el silencio”, afirma Cecilia.