Redescubrir la vida tras sobrevivir al suicidio, la historia de María: "El dolor era insoportable"

“Yo no podía soportar ese día el dolor, era insoportable. No podía respirar y empecé a tomarme la medicación”, confiesa María. Para ella, la ayuda de su hermano fue crucial para salir de ahí.

María tuvo una depresión profunda hace tres años y medio. El dolor era tan intenso y profundo que intentó quitarse la vida. “Cuando me ingresan, estoy en la UCI y me dan el alta. El responsable de que no me pase nada es mi hermano porque realmente fuimos a salud mental y, hasta un mes después, no me daban cita con un psiquiatra”, afirma.