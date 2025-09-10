El hombre agredió con un cuchillo de grandes dimensiones a su exmujer, que caminaba con su hija por la calle

ValenciaUn migrante de Argelia ha evitado un asesinato machista este martes en el barrio valenciano de Benicalap. A plena luz del día, fue el único capaz de arrebatar el cuchillo con el que un agresor quería apuñalar a su exmujer. El argelino lleva tan solo unos meses viviendo en la ciudad con su familia, informa en el vídeo Claudia Marzá.

Pasaba de las 11:00 horas de la mañana. Un hombre agredió a su exmujer en plena calle con un puñal. La víctima caminaba con su hija y ambas corrieron a refugiarse en una panadería próxima al lugar de los hechos. Allí pudieron ponerse a salvo gracias a la dueña, Tina: "Yo bloqueé la puerta para que no entrara, y aquí no entró".

Entre tres mantuvieron retenido al agresor con la víctima ya a salvo

Pero cuando el agresor aún se disponía a volver a por ellas, otro hombre lo vio y, sin dudarlo, lo redujo en el momento. Luis, otro vecino de Benicalap, corrió a ayudarle sin saber exactamente que pasaba: "Le cogí la mano porque la tenía libre y se suponía que había por ahí un cuchillo", relata. Conocía al autor desde hace años, por eso creía que era él quién estaba en apuros: "Él me miró como pidiéndome ayuda, pero ya la hija me dijo que su padre tenia un cuchillo".

Después llegó Pedro, otro hombre que intervino para neutralizar al agresor: "Oímos gritar 'socorro'. Yo lo sujeté hasta que llegó la Policía". Y a los pocos minutos llegó también una ambulancia para la herida. La mujer presentaba un corte en la mano izquierda y fue trasladada al Hospital de la Fe.

Vecinos y testigos aplauden la actuación del hombre

En el barrio de Benicalap, hoy aplauden la actuación del joven que evitó la tragedia, un argelino que lleva meses viviendo en la zona. "El chico lo redujo e impidió un desastre, así que gracias a él no pasó nada grave. Fue un héroe", reitera la dueña de la panadería.

Más vecinos y testigos valoran lo osado de la actuación. "Cada uno pone su granito de arena, por supuesto, pero con el cuchillo en mano, yo no sé si lo hubiera hecho", comenta uno. Otros apuntan la profesionalidad del argelino: "Lo cogió y lo enroscó, pero sin darle un mal golpe. Todo muy limpio, parecía profesional". Pero en lo que sí coinciden la mayoría de los presentes es que "si no es para el chaval, la mujer no lo cuenta". El agresor fue detenido, acusado de violencia machista.