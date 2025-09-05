La tarde del viernes será soleada salvo la inusual excepción del Mediterráneo, con lluvias en la Comunidad Valenciana

Los mega incendios en España y Portugal son "40 veces más probables por el cambio climático", según un estudio

Compartir







El primer fin de semana de septiembre traerá cambios meteorológicos y será una montaña rusa a nivel térmico. Después de un viernes tarde de chubascos hacia el Levante, el verano hará otra visita durante el sábado dejando valores inusualmente altos en la cornisa cantábrica. El domingo cambia la cosa y la semana acabará como empezó: con lluvias, según informa en el vídeo Gabriel Valcárcel.

Hará tempo para todos los gustos. La tarde del viernes será soleada y con valores agradables para la mayoría del país. La excepción la encontraremos donde no suele darse, en la zona mediterránea. El modelo de precipitación indica que se podrán registrar algunos chubascos, sobre todo en Castellón y en las últimas horas de la tarde en zonas de Valencia y Tarragona. También nublado en las Pitiusas y Cataluña.

PUEDE INTERESARTE Una plaga de algas está provocando la mayor destrucción masiva de ecosistemas submarinos de la historia en Australia

Sábado veraniego con temperaturas de 37ºC en el Cantábrico

Las nubes dejarán paso a una jornada totalmente veraniega el sábado. Pleno verano y en prácticamente toda España a causa del fuerte viento de componente sur que elevará los termómetros. Es un viento que además va a soplar con cierta intensidad, sobre todo hacia la meseta norte y en áreas de montaña, donde se prevén rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

La otra consecuencia de esa masa de aire cálido del sur será un subidón de las temperaturas que se va a notar especialmente en áreas del norte. Mapa rojo por unos valores de hasta 31ºC en Oviedo o 33ºC en Santander y atención a Bilbao: allí los termómetros treparán hasta los 37ºC. El Cantábrico registrará temperaturas similares a las que veremos, por ejemplo, en Andalucía.

PUEDE INTERESARTE Un tsunami de nubes devora La Palma: así se forma este curioso espectáculo visual que se ha vuelto viral

El domingo refresca y entran lluvias por Galicia

Para el domingo cambia el panorama en la mayor parte del país. Bajarán mucho las temperaturas, el color rojo no va a desaparecer del mapa pero quedaría más reducido a zonas del sureste y del Valle del Ebro. Aún así, se alcanzarán los 25ºC en la costa norte y las temperaturas serán agradables en todo el centro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Donde sí que el verano se quiere mantener será en el Mediterráneo. El calor y el sol acompañarán para un fin de semana de sol y playa en esa zona. Durante la tarde del domingo entrarán algunas lluvias por el oeste, especialmente en Galicia.