Un terremoto de magnitud 4,1 sacude a 200 municipios de Andalucía: la explicación detrás de este potente seísmo

AlmeríaAlmería se despierta temblando con un terremoto de magnitud 5,4 frente a sus costas. El seísmo no ha dejado heridos y los daños materiales no son graves, pero se ha sentido en 300 localidades de siete provincias de Andalucía y el Levante. Los sismólogos advierten que la repetición es normal pero puede ser un preámbulo de un terremoto más fuerte, según informa Ana Martín e Irene Fernández. Desde 1930 no se sentía nada igual en la zona.

Los vecinos siguen todavía con el susto en el cuerpo por el temblor que ha afectado también al aeropuerto, donde acotaron la cafetería y poco después se partió el techo. Los terremotos en Almería no son algo extraordinario pero sí la intensidad. La provincia se encuentra al borde de la falla que discurre entre dos placas tectónicas. Esto la convierte en una de las regiones de la península con mayor actividad sísmica. El 112 ha recibido cerca de 30 llamadas a causa del seísmo.

El seísmo tuvo una intensidad de entre IV y V

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un seísmo de magnitud 5,5 en la mañana de este lunes frente al Cabo de Gata, en la costa almeriense, a unos 32 kilómetros de distancia de Níjar. Ha ocurrido las 07:13 horas de la mañana. A las 08:49 horas se ha registrado una réplica de magnitud 3,4. "Horror, horror. Gracias a Dios ha sido poquito, que no ha durado mucho. Pero ha temblado todo. Mi lámpara daba vueltas y mi cama no hacía nada más que moverse", relata un hombre.

La tierra tembló en toda la costa de Almería con una intensidad máxima de entre IV y V, una cifra parecida a la que se vivió en Granada en 2021. Aunque en esta ocasión ha tenido su epicentro en el mar, solo a tres kilómetros de profundidad. "Si el epicentro del terremoto se hubiese localizado, pues cerca o en el entorno de un lugar habitado, obviamente el daño seguramente hubiese sido mayor", explica Nahúm Méndez, geólogo. Uno de los daños materiales se ha vivido en un concesionario de coches, donde el falso techo se ha derrumbado.

El terremoto se sintió desde Estepona hasta Valencia

Se sintió en todo el sureste de la península: desde Estepona, en Málaga, pasando por Granada, Jaén, Almería, Murcia, Albacete, Alicante y hasta Valencia. A primera hora, mucha gente se preguntaba si era posible ir a la playa. "Sabemos que no habido alerta de tsunami. Ir a playa es totalmente seguro", añade el geólogo.

Descartado el riesgo de tsunami, queda estar pendiente de las réplicas. Para poder monitorizarlas, los sismólogos han salido a primera hora hacia San José. Los expertos van a instalar una nueva estación, con un sismómetro, para recabar datos. Hasta las 11:00 horas de la mañana, se habían registrado ya más de 20 réplicas. El seísmo de hoy es uno de más fuertes de la última década y la zona es la de mayor actividad sísmica de la península.