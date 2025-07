Los vecinos proponen que las compuertas se abran de madrugada

ValenciaPolémica por la apertura de compuertas de l'Albufera de Valencia para rebajar el calor acumulado del agua. Los vecinos se quejan de que tiñe de marrón las zonas de baño, según informa Paula Hernández. Los residentes proponen que se abran de madrugada pero otros opinan que aún así no se solucionará el problema.

Se trata de una medida que ha puesto en marcha el Consell para aliviar el estado en el que quedó la Albufera tras el paso de la DANA. Las autoridades piden a los vecinos y a los bañistas un pocomprensión.

“Las playas están horribles de restos de cañas, de madera, de troncos”, según un vecino

Muchos se piensan si meterse o no en el agua teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran en Valencia. Los vecinos aseguran que no pueden solucionar un problema provocando otro. “Las playas están horribles de restos de cañas, de madera, de troncos”, señala un hombre. “Un color que no tenía antes l'Albufera. No era de color marrón y ahora está de ese color”, afirma una mujer.

Y esto ocurre desde que el Gobierno autonómico ha decidido permitir el paso de agua del mar a la Albufera para ayudar a bajar la temperatura, que ahora está a 30ºC. Pero esta medida está provocando que las playas de alrededor se tiñan de color marrón, un aspecto que no convence a los residentes.

Las autoridades piden comprensión

Las autoridades piden comprensión ante la necesidad de proteger un espacio natural que se vio afectado por la DANA. Una de las consecuencias provocadas por la riada es ese aumento de la temperatura de la laguna, que ha llegado hasta los 32ºC. Las golas, lo que se conoce como las compuertas, se abrían solo por la noche.

El problema es que se ha visto que no es suficiente y por eso han decidido ampliar el horario de apertura. La Junta de Desagüe cree que es necesario dejar salir el agua y que este proceso puede funcionar. Eso sí, dejando a su paso unas imágenes un poco desagradables para los bañistas con unas playas de color marrón.