Todo lo que se sabe de la Comic-Con de Málaga 2025: programa completo y compra de entradas

Se celebrará del 25 al 28 de septiembre de 2025, el Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA) de Málaga

La Comic-Con cruza el océano por primera vez: la feria de cultura pop más importante del mundo llega a Málaga

La ciudad de Málaga se prepara para convertirse en el epicentro europeo de la cultura pop. Del 25 al 28 de septiembre de 2025, el Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA) acogerá la primera edición internacional de la San Diego Comic-Con, el evento más icónico del mundo dedicado al entretenimiento, los cómics, el cine, los videojuegos y el cosplay. Será la primera vez que la convención californiana cruce el Atlántico, y Málaga ha sido la ciudad elegida para esta apuesta histórica por su ubicación estratégica, su conexión cultural con América y su creciente perfil como destino tecnológico y cultural.

Entradas: precios, fechas y cómo conseguirlas

Las entradas se pusieron a la venta el 15 de mayo a través de la plataforma VivaTicket, con precios promocionales que oscilan entre 50 y 80 euros por día. No se han habilitado, por el momento, abonos multijornada, por lo que los asistentes deberán adquirir las entradas separadas para cada uno de los días del evento a los que quieran asistir. Además, se requiere un registro previo en la web oficial del evento para obtener un ID personal, requisito imprescindible para realizar la compra.

Los menores de 13 años podrán acceder gratuitamente, siempre que vayan acompañados de un adulto con entrada. La organización también ha anunciado un cupo limitado de entradas con descuento para colectivos específicos y promociones temporales asociadas a ciertos patrocinadores y socios.

¿Qué incluye el programa?

Aunque el programa completo aún no ha sido publicado, la organización ha adelantado que se desarrollarán más de 300 horas de contenido exclusivo, con paneles, proyecciones inéditas, experiencias inmersivas, talleres, concursos y desfiles de cosplay de alto nivel.

Entre los formatos más esperados figuran:

Paneles con actores y creadores de series, películas y cómics internacionales.

Estrenos exclusivos de material audiovisual aún no emitido en plataformas.

Zonas de gaming y realidad virtual, con demos jugables.

Pabellón editorial y artist alley, con presencia de autores nacionales e internacionales.

Concurso de cosplay oficial, con jurado profesional y premios en metálico.

Además, los organizadores han confirmado la presencia de nombres relevantes en el universo del cómic estadounidense, entre ellos Scott Snyder, Jorge Jiménez y Greg Capullo, y se espera que grandes estudios como Warner Bros., Netflix y Sony anuncien contenido propio durante la celebración del evento.

Hasta el momento, no se han confirmado todavía los horarios de los paneles principales, ni las películas o tráilers que se proyectarán en exclusiva. Tampoco se ha hecho pública la lista completa de artistas invitados, aunque la organización ha prometido nuevas confirmaciones semanales hasta septiembre. Asimismo, quedan por conocer los detalles del sistema de control de aforo y la normativa sobre disfraces, merchandising y objetos permitidos.

Málaga, la nueva San Diego (al menos durante cuatro días)

La elección de Málaga como sede no es casual. Según explicó el presidente de Comic-Con International, John Rogers, en una rueda de prensa celebrada en marzo, la ciudad andaluza ofrecía “una combinación única de infraestructura moderna, atractivo turístico y afinidad cultural con el público internacional”. A ello se suma el respaldo del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y del Ministerio de Cultura, que han visto en este evento una oportunidad de oro para consolidar a la ciudad como capital de la creatividad digital.

De hecho, el impacto estimado de la Comic-Con Málaga 2025 es significativo, con una asistencia prevista de más de 12.000 visitantes diarios, lo que supone un impacto económico proyectado de 30 millones de euros y una proyección internacional que, según la organización, superará los datos de otras ferias como el Mobile World Congress en Barcelona.

Un evento con grandes expectativas

La expectación no se ha hecho esperar. El día de lanzamiento de entradas, más de 25.000 personas se conectaron simultáneamente a la cola virtual de VivaTicket, colapsando durante varios minutos el sistema de venta. A través de redes sociales, influencers del mundo del cosplay y creadores de contenido como Jesús Marugán (La Fortaleza de la Soledad), Carla Berrocal o The Geek & The Freak han celebrado la llegada del evento como “un hito histórico para el fandom ibérico”.

Además, se están organizando encuentros y actividades paralelas en la ciudad, desde exposiciones de arte urbano inspiradas en superhéroes hasta ciclos de cine al aire libre y mercadillos temáticos en el Soho y la zona de Muelle Uno.

Con todo esto, queda claro que la Comic-Con de Málaga 2025 no es solo una convención más. Es la materialización de una ambición cultural y económica que busca situar a la ciudad en el mapa global del entretenimiento. Para los fans, será una oportunidad única de vivir en directo la experiencia Comic-Con sin tener que cruzar el océano. Para la industria, un termómetro de lo que el mercado europeo puede ofrecer a las grandes marcas del sector.