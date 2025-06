Los hoteles no pueden hacer fotocopias del DNI

Si el hospedaje es online se pueden usar métodos alternativos como los certificados digitales

Entregar el DNI en la recepción de un hotel para que lo fotocopien no se puede hacer. La Agencia de Protección de Datos avisa que no es una práctica permitida por los riesgos que hay de suplantación de identidad. Cuando una persona llega a un alojamiento para pasar unos días de vacaciones, lo primero que se hace es entregar el documento de identidad para registrarnos. Pero se comete un fallo, según informa Lucía Sánchez y Rocío Martínez.

El problema es que en la mayoría de los casos nos lo fotocopian. “Hay clientes que no quieren que se les haga fotocopia a su DNI”, explica Manuel Arenas, recepcionista del Hotel Becquer. En nuestro carnet de identidad no solo aparece nuestro nombre y dirección, sino que hay muchos datos detrás. “Cuando están viendo que están escaneando el DNI, algunos me dicen que no se lo escanee, que no le haga fotocopia del documento de identidad”, afirma Arenas.

Los métodos alternativos para registrarnos en el hotel

La Agencia de Protección de Datos nos alerta para que no dejemos que hagan esto ni en hoteles ni en alojamientos turísticos. Y algunos ya han dejado de hacerlo. Uno de los motivos: el riesgo que existe de suplantación de identidad, que se debe evitar. “Tenemos un software que nos permite tomar solo los datos que necesita la Policía de los huéspedes”, resalta Ramiro Martínez, director de calidad del Hotel Becquer.

Si el hospedaje es online, se pueden usar métodos alternativos como los certificados digitales y, si es presencial, sería suficiente con rellenar un formulario. “Una ficha para poder pedir esos datos que faltan”, sostiene Arenas. “Eso que se hace mecánicamente y se hace bastante rápido, que no es como antiguamente”, recalca Martínez. Todo para realizar un check-in seguro e irnos con tranquilidad.