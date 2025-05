Mar recibió una carta de Hacienda en la que la informaban que debía pagar 7.200 euros por una estafa

CastelldefelsUna joven de Castelldefels ha sido multada con 7.200 euros por una estafa que no cometió. Se ha enterado gracias a que le robaron el DNI. La pesadilla de Mar Barrera comienza cuando se desplaza a Barcelona por el cumpleaños de una amiga y allí le quitan el bolso con el DNI dentro, según informa Ana García Quesada, Andrea López y Juan Tejón.

“Me han suplantado la identidad desde 2023 y no ha habido trámite ni denuncia que pueda parar esta suplantación”, lamenta la joven. Aunque ella lo denuncia ese mismo día, no le sirve de nada porque meses después, haciendo unos trámites, descubre que alguien se ha empadronado con su nombre en Barcelona.

“Me decían que debía 7.200 euros por intentar estafar al Estado", afirma la joven

Mar vive en una enrevesada historia de suplantación de identidad. Después de denunciarlo el mismo día, en mayo volvió a recibir una carta de Hacienda. “Me decían que debía 7.200 euros por intentar estafar al Estado al hacerme pareja de hecho de un hombre. Es una persona que no conozco de nada. Nunca había escuchado ese nombre”, confiesa.

Descubre entonces que su DNI ha sido usado para sellar un matrimonio fraudulento con un hombre 'sin papeles', seguramente a cambio de dinero. “Hacienda lo que me dice es bueno págala y luego pues si eso ya te la devolvemos”, recuerda. La joven no tiene ese dinero y ha acudido a los medios desesperada. “Estoy con muchísimo estrés, no estoy durmiendo nada bien”, reconoce Mar.

"Podemos hacer absolutamente de todo con el DNI”, apunta Jordi Serra

Por desgracia, este tipo de usurpaciones de identidad son más habituales de lo que se piensa. “Hay copias de estos documentos y se venden al final en las redes ocultas. Se puede hacer cualquier trámite online adjuntado el DNI. Podemos hacer absolutamente de todo”, sostiene Jordi Serra, profesor de Criminología UOC.

Dar a conocer su caso le ha servido al menos a Mar para que le den una cita en delegación de Hacienda y así obtener por fin una solución después de este calvario.