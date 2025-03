Cómo evitar que los delincuentes roben y suplanten tu cuenta de Instagram

Muchos usuarios piensan que por no tener una gran cantidad de seguidores no se pueden convertir en el objetivo de los ciberdelincuentes. Piensan que sus cuentas de redes sociales no tienen tanto valor para ellos, por lo que no prestan mucha atención a protegerlas. Esto es un pensamiento muy equivocado, ya que, los ataques digitales suelen tener como objetivo personas no conocidas para poder suplantar su identidad en redes sociales como puede ser Instagram y de esta manera poder cometer delitos contra familiares o amigos de la víctima.